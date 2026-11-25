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Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El español Daniel Holgado y el hispanocolombiano David Alonso, se despiden este fin de semana en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2, que se va a disputar en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste, de su periplo deportivo con el equipo CFMoto del Jorge Martínez 'Aspar'.

"Este fin de semana es el gran premio de casa para mí y para el equipo", explica Daniel Holgado, quien dice tener "muchísimas ganas de correr en Valencia".

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"Es una motivación extra por eso y también porque es la última con el CFMoto Aspar y la última en Moto2", continúa en la nota de prensa del equipo un Daniel Holgado que la próxima temporada será piloto de MotoGP en la escudería Gresini al manillar de una Ducati Desmosedici, con su compatriota Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020 como compañero.

"Estamos muy cerca de la tercera posición en la general -a sólo 5.5 puntos de Iván Ortolá-, pero quiero centrarme en hacer el mejor resultado posible en Valencia y ya veremos en qué posición terminamos", afirma.

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David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024 y piloto de Honda Racing Corporation de MotoGP en 2027, asegura que en Valencia quiere intentar que sean "cuatro días de estar metido en el papel y muy concentrado en hacer un buen trabajo".

Como Holgado dice estar cerca de la tercera posición -a 13,5 puntos de Iván Ortolá-, y reconoce que "es la primera vez que estoy peleando por un objetivo siendo el perseguidor", lo que es nuevo para él, aunque dice seguir aprendiendo.

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Alonso insiste en querer "seguir creyendo, pase lo que pase" en aspirar a crecer pues este año "se han visto muchas situaciones parecidas, en las que se han recortado puntos", por lo que quiere "luchar por todo" y divertirse "como en la carrera en Portugal". EFE