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Madrid, 25 nov (EFE).- Alejandro Grimaldo, defensa del Atlético de Madrid, destacó este miércoles, tras el triunfo por 2-0 contra el Viking en la Liga de Campeones, que “llevaba años queriendo venir aquí”, manifestó su felicidad en el club y esperó “seguir mejorando”.

“Muy feliz. Llevaba años queriendo venir aquí, queriendo dar este paso. Estoy muy feliz de estar aquí en Madrid, en este club increíble, con un equipazo y un cuerpo técnico increíble. Esto es largo, paciencia y seguir mejorando”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’.

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Grimaldo fue elegido como el mejor jugador del partido. “Muy contento, sobre todo por la victoria. Estamos haciendo un buen año, pero sí es verdad que necesitábamos estos tres puntos en 'Champions'. Muy contento de ayudar al equipo y llevarme este premio, que siempre es agradable”, valoró.

El lateral intentó el gol con una falta directa ya en el tramo final. “Una pena, era una falta y una distancia perfecta para mí. Me ha pillado en el minuto 90, ya un poco cansado. Este tipo de faltas tengo que hacer daño”, dijo.

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El objetivo es entrar en el ‘top ocho’. “Al final, hemos tenido rivales duros en los primeros partidos. Sabíamos que era un partido muy importante hoy, nos quedan partidos fuera de casa que tenemos que dar el do de pecho y conseguir los puntos. Sabemos que esto es largo y lo importante llegará en las eliminatorias, pero hay que sumar de tres en tres”, afirmó. EFE

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