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Valencia, 25 nov (EFE).- El Nou Mestalla, contará, inicialmente, con tres restaurantes de gran formato, club social, un museo, un auditorio en las más de 14 salas de eventos, una zona fan y la tienda oficial, según anunció este miércoles el club, que presentó la oferta de ocio, gastronomía y entretenimiento bajo el concepto de 'Univers Mestalla'.

Más allá de la actividad deportiva los días de partido del estadio, cuya inauguración está prevista para verano de 2027, 'Univers Mestalla' contará con una amplia zona de ocio abierta a diferentes públicos y pensada, explicó la entidad, para “hacer del Nou Mestalla un lugar para encontrarse, compartir y disfrutar durante los 365 días del año”.

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En cuanto a la propuesta gastronómica, el Nou Mestalla contará con tres restaurantes, cada uno con una identidad propia, pero con “la inspiración mediterránea, la calidad del producto y el respeto por la tradición culinaria valenciana” como denominador común.

Serán establecimientos de grandes dimensiones, con amplias terrazas interiores con vistas al terreno de juego, además de terrazas exteriores, y estarán preparados para recibir tanto a los aficionados que acudan al Nou Mestalla los días de partido como a cualquier persona que quiera disfrutar de su propuesta gastronómica en otro momento.

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En cuanto al club social, está concebido como un espacio de encuentro, diversión y entretenimiento para todo tipo de públicos. Este espacio contará con distintas zonas de actividades lúdicas y una propuesta de restauración de estilo ‘sports bar’, en la que se combinarán gastronomía, ambiente deportivo y experiencias. "Un lugar pensado para reunirse, compartir buenos momentos y disfrutar en grupo", explicó el club.

El Nou Mestalla contará con más de catorce espacios diferentes diseñados para acoger todo tipo de actividades y experiencias más allá de los días de partido. Entre ellos, destaca un auditorio con capacidad para 270 personas, preparado para albergar ponencias, presentaciones y otros encuentros; así como diversas salas polivalentes, adaptables a las necesidades de cualquier evento corporativo.

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Además, el estadio dispondrá de un museo integrado en el recorrido del tour, que reunirá el patrimonio y el material histórico del Valencia, una zona fan y una amplia tienda oficial. EFE

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