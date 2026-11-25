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Sevilla, 25 nov (EFE).- El Fundación Cajasol Andalucía perdió este miércoles por 1-3 ante el Viteos Neuchatel UC, campeón suizo, en la ida de los dieciseisavos de la Copa CEV femenina de voleibol, la segunda competición continental, en la que el equipo de Dos Hermanas (Sevilla) se estrenó tras ser eliminado en octubre de la Liga de Campeones por el Oporto.

Al equipo nazareno, vigente campeón de la Liga Iberdrola y de la Copa de la Reina, le costó entrar en el partido, sobre todo por el poderío físico, el alto bloqueo y el buen saque de las helvéticas, y aunque opuso resistencia, fue claramente insuficiente ante la superioridad del Neuchatel, que se adjudicó los dos primeros sets por 17-25 y 19-25.

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Empujado por el aliento constante de los más de 600 aficionados presentes en el pabellón de Montequinto, el conjunto sevillano se repuso en las mangas siguientes con un gran juego. El tercer set lo ganó (25-22) con un último tanto de Megan Wilson, en conexión con Sophia Meyer, para poner el 1-2 en el marcador y acrecentar sus ilusiones.

En el cuarto, el Fundación Cajasol Andalucía comenzó por delante y, aunque el rival remontó a base de bloqueos (17-21), apretó y aprovechó varios errores visitantes para igualar a 22, pero el Neuchatel reaccionó y al final logró el triunfo (24-26) no sin polémica, debido a una decisión arbitral muy discutida por parte local en este tramo decisivo.

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Con este 1-3, el equipo de Dos Hermanas tendrá que buscar la remontada el próximo miércoles en Suiza, donde necesita vencer para forzar el set de oro a 15 puntos y ganarlo para poder avanzar hacia los octavos de final. EFE