La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha lamentado que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, "no ponga en valor" el esfuerzo de las fuerzas catalanistas y democráticas en el Congreso de los Diputados por conseguir la amnistía.
Lo ha dicho en una entrevista en el 'Ara', publicada este miércoles y recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que se alegra mucho de que el exdirigente catalán pueda regresar a Cataluña "pese al Supremo y al PP" que, según ella, ha costado mucho.
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Al preguntársele por ERC, ha señalado que le preocupa que sus líderes "den por perdidas las elecciones y apelen a un gobierno de concentración" en ñsi el PP y Vox llegan a la Moncloa, y ha asegurado que el Frente Amplio no ha venido a resignarse, sino a dar la batalla hasta el final.
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