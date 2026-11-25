22/11/2026 La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, durante un acto de campaña, a 22 de noviembre de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias (España). POLITICA Europa Press Canarias - Europa Press

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La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha lamentado que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, "no ponga en valor" el esfuerzo de las fuerzas catalanistas y democráticas en el Congreso de los Diputados por conseguir la amnistía.

Lo ha dicho en una entrevista en el 'Ara', publicada este miércoles y recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que se alegra mucho de que el exdirigente catalán pueda regresar a Cataluña "pese al Supremo y al PP" que, según ella, ha costado mucho.

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Al preguntársele por ERC, ha señalado que le preocupa que sus líderes "den por perdidas las elecciones y apelen a un gobierno de concentración" en ñsi el PP y Vox llegan a la Moncloa, y ha asegurado que el Frente Amplio no ha venido a resignarse, sino a dar la batalla hasta el final.