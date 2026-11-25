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Madrid, 25 nov (EFE).- El Real Madrid y el Barcelona zanjaron sin acuerdo este miércoles el acto de conciliación, celebrado en los juzgados de Madrid, por la demanda del club azulgrana interpuesta contra el presidente madridista, Florentino Pérez, por un delito de calumnias tras sus declaraciones sobre el caso Negreira.

Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que no ha habido conciliación entre los representantes legales de los dos clubes, por lo que ahora el Barcelona decidirá si adopta medidas legales, bien por lo civil, a través de una demanda, o por lo penal, con una querella por injurias.

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El club catalán presentó la demanda de conciliación a mediados de junio pasado después de que el 12 de mayo Pérez, en sendas declaraciones públicas, acusara al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'. EFE