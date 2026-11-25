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Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 25 nov (EFE).- La Peña Escuadra Arlequinada, la única peña oficial que tiene el Arosa, expresó su disconformidad con los precios fijados por la directiva del club para el partido de Copa del Rey que disputará su equipo contra el Celta en A Lomba.

“Consideramos que los precios anunciados son excesivos y desproporcionados, especialmente tratándose de un encuentro que debería ser una fiesta del fútbol, una oportunidad para llenar las gradas y disfrutar todos juntos de una cita tan especial”, señala en su comunicado.

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El precio de las entradas para los no socios será de 50 euros en la grada de Tribuna, 40 en la de Preferencia y 25 euros en los Fondos. La directiva del Arosa también obligará a los socios a pasar por taquilla para asistir al partido: los adultos pagarán 25 euros y 15 los menores de 16 años.

La directiva de la Peña Escuadra Arlequinada considera que este tipo de partidos deben servir para “acercar todavía más el equipo a su afición”, así como para “facilitar que familias, jóvenes y seguidores de la zona puedan acudir al campo y crear ese ambiente que tanto necesita y merece nuestro Arosa”.

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El sentimiento arlequinado, apunta, “no entiende de categorías ni de competiciones”, y el mejor ejemplo, puntualiza, es que la afición “siempre ha estado ahí, en los buenos y en los malos momentos, acompañando al equipo y demostrando su compromiso cada día”.

“Apoyar al Arosa no significa estar de acuerdo con todas sus decisiones. También creemos que defender al club es defender a su gente, a sus socios, a quienes lo siguen y lo sienten cada día. Por todo ello, queremos mostrar nuestra disconformidad con esta política de precios. Porque el Arosa es de todos y sin su gente no se entiende”, critica. EFE

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dmg/cmm