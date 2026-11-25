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Vitoria, 25 nov (EFE).- El Kosner Baskonia recuperó el crédito este miércoles con un triunfo ante el Anadolu Efes, por 86-81, que supuso el primer triunfo en Euroliga de Velimir Perasovic en este curso.

El equipo vitoriano puso fin a las diez derrotas consecutivas acumuladas y logró el segundo triunfo tras un majestuoso tercer cuarto liderado por el joven Stefan Joksimovic -12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias- y Zach Perrin, que se estrenó en la competición con 20 créditos gracias a sus 11 puntos y 12 rebotes.

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En los visitantes, Jordan Loyd fue el más inspirado con 24 créditos de valoración.

Kenan Kamenjas marcó el paso baskonista en los minutos iniciales en los que los locales entraron más entonados que un Efes que recurrió a Dario Saric para igualar las fuerzas de un primer cuarto con canastas fáciles y pocas faltas.

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Los de Pablo Laso buscaron la manera de llegar cerca del aro para sumar con facilidad, mientras que el Baskonia se mantenía en el partido con tres triples de DJ Stewart, Rolands Smits y Chris Duarte, hasta el 19-21.

La igualdad se mantuvo, pero el uno contra de uno de Matthew Strazel comenzó a marcar diferencias ante una defensa local que llegaba tarde a las ayudas.

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Los visitantes seguían por delante y solo los chispazos azulgranas acortaban la goma.

Kenan Kamenjas dio el susto cuando se tuvo que retirar al banquillo ayudado por sus compañeros por un golpe en una rodilla, pero regresó rápida a una pista en la que dominaban Collin Malcolm y Georgios Papagiannis para mantener por delante a los suyos, 41-46.

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Los de Velimir Perasovic sumaron de tres en tres para endosar un 17-4 tras el paso por vestuarios y darle vuelta al marcador con un estelar Stefan Joksimovic, que sacó a relucir su calidad a base de puntos y asistencias.

Zach Perrin hizo daño en el rebote ofensivo y conectó con la perla baskonista, que fue el motor del equipo en un gran tercer cuarto de los locales, que dejaron en 11 puntos a su rival (70-57).

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El Efes reaccionó un 0-7 en cuatro minutos y perdonó desde el triple a un Baskonia descabezado sin Kobi Simmons, con cuatro faltas en el banquillo.

El cuarto triple del dominicano Chris Duarte y el acierto de Matteo Spagnolo dieron aire a los azulgranas, que no lograban desbloquear su situación ofensiva mientras entraban en bonus de faltas.

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Jordan Loyd lideró el despertar del conjunto turco, que no logró completar la remontada y se encontró con un Baskonia que supo sufrir con sus jugadores más jóvenes en pista hasta el 86-81.

- Ficha Técnica:

86 - Kosner Baskonia (19+22+29+16): Simmons (12), Lawson (5), Stewart (7), Smits (7) y Kamenjas (8) -cinco inicial-, Duarte (14), Joksimovic (12), Kurucs (2), Spagnolo (8), Baugh (-), Frisch (-) y Perrin (11).

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81 - Anadolu Efes (21+25+11+24): Loyd (16), Dozier (5), Payne (2), Saric (11) y Jones (6) -cinco inicial-, Yusta (6), Papagiannis (8), Malcolm (13), Osmani (5) y Strazel (9).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Milivoje Jovcic (Serbia) y Thomas Bissuel (Francia). Eliminado por cinco faltas personales Malcolm (min. 40).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz ante 6.702 espectadores. Una gotera obligó a detener el partido unos minutos. EFE

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jd/ism

(foto)