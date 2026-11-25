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Carlos Mateos Gil

Madrid, 25 nov (EFE).- El Real Madrid respiró un poco de aire fresco antes de que muchos de sus jugadores se enfunden la camiseta de sus selecciones en las ventanas FIBA y se impuso de manera solvente al Zalgiris Kaunas (108-93), en un choque en el que se reencontró con el centenar de puntos y por momentos volvió a exhibir músculo y a brillar en los lanzamientos de tres.

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Tras una semana previa muy negativa en la máxima competición europea, sellada con dos derrotas y malas sensaciones en las visitas al Besiktas turco y al Olympiacos griego, vivía el conjunto blanco un capítulo más del 'modo supervivencia' en el que su entrenador cree que se encuentra, condicionado en gran parte por las bajas.

Sin embargo, como sucediera el domingo ante el Joventut de Badalona en la Liga Endesa, el equipo repetía en su feudo, condición en la que se siente cómodo y solo ha perdido un partido en todo el curso. Al calor de los suyos suele florecer la confianza en los de blanco, que en el primer cuarto volvieron a reencontrarse con su versión más voraz desde el triple.

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Seis de sus primeras siete canastas fueron perimetrales, acabando el acto de salida con un 7 de 10 (70% de acierto). A ello contribuyó el 3 de 4 del dominicano Andrés Feliz, que en diez minutos firmó 12 puntos y 14 dígitos de valoración para seguir afianzándose como uno de los que mejor funciona cuando lo hace el colectivo.

Más allá del acierto desde la larga distancia, fue positivo igualmente el hecho de ganar el cara a cara de las capturas al mejor reboteador de la competición y, sobre todo, controlar el apartado de las pérdidas, que parecía haberse desmadrado en los últimos encuentros. No se quedó ahí la inspiración, pues un parcial de 8-0 al poco de volver al parqué terminó de certificar una ventaja acorde a lo visto (46-24, m.27).

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Ese momento coincidió además con la cuarta falta de Jonas Valanciunas, uno de los principales referentes del rival. Paradójicamente, con él en el banquillo, se desperezaron los suyos gracias a un parcial de 0-7 que les permitió situarse a quince y marcharse con esa mochila, pesada pero algo menos, a los vestuarios.

Asomó entonado por la bocana el bando lituano y logró recortar la desventaja a once, pero no pasó de ahí, en parte porque no pudo sostener el acierto en tiros de dos (3 de 10 en el tercer cuarto), quizás el gran debe de los de Tomas Masiulis, no solo esos diez minutos sino en toda la temporada.

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Dadas las circunstancias alcanzó el Real Madrid la media hora con 17 puntos a favor, botín suficiente como para estar tranquilo si era capaz de administrarlo. Volvió a levantarse su oponente pero ni pudo, a pesar de todo rebajar el muro de la decena, y terminó entregando la cuchara en los instantes finales a un anfitrión donde nueve de los once jugadores que tuvieron minutos acabaron con seis puntos o más.

- Ficha técnica:

108 - Real Madrid (30+21+29+28): Maledon (15), Abalde (7), Okeke (9), Luwawu-Cabarrot (14), Tavares (16) -cinco inicial-, Pradilla (6), Damian Jones (9), Procida (8), Smith Jr. (2), Feliz (20) y Llull (2).

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93 - Zalgiris Kaunas (19+17+27+30): Edwards (9), Evans (6), Butkevicius (7), Tubelis (21), Valanciunas (2) -equipo inicial-, Sleva (8), Grigonis (24), Ulanovas (4), Lo (-), Brown (-), Lee (12) y Akobundu-Ehiogu (-).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Saso Petek (Eslovenia) y Hugues Thepenier (Francia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 14 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 8.179 espectadores. EFE