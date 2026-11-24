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Madrid, 24 nov (EFE).- Una de cada tres especies y subespecies de aves endémicas que concentran la mayor parte de su población en España se encuentra amenazada y cerca de la mitad presenta un estado de conservación "desfavorable", según ha informado este martes la organización SEO/BirdLife.

El informe 'El Estado de conservación de las aves en España 2025', que reúne los resultados de los principales programas de seguimiento, censos y evaluaciones de la organización, muestra un panorama de conservación desigual y alerta especialmente del declive de las aves ligadas a los sistemas agrarios y espacios abiertos.

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La actualización de la evaluación del riesgo de extinción de 106 especies y subespecies endémicas -o de distribución mayoritaria- en España refleja que el 31,2 % está amenazado, frente al 27,3 % registrado en 2021, mientras que otro 19,8 % se encuentra en la categoría de casi amenazado.

Entre las tendencias más preocupantes destaca la de las aves asociadas a los sistemas agrarios y los espacios abiertos, cuyas poblaciones han acumulado un descenso cercano al 40 % entre 1998 y 2025.

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La intensificación agrícola, la simplificación del paisaje, la desaparición de barbechos y lindes y la pérdida de recursos alimentarios figuran entre los principales factores relacionados con esta evolución negativa.

Como medida, la organización ha reclamado reforzar las políticas de gestión del medio agrario con prácticas más sostenibles y compatibles con la biodiversidad.

También han mostrado tendencias desfavorables las aves alpinas, posiblemente afectadas por el aumento de las temperaturas, los cambios en los regímenes de nieve y las modificaciones de la vegetación en los sistemas de montaña.

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A estos grupos se suman las especies vinculadas a los humedales y medios marinos, así como algunas aves urbanas como el gorrión común, la golondrina común o el vencejo común.

La especie endémica más amenazada es la pardela balear, cuya población reproductora apenas alcanza los 2.900 ejemplares debido a la baja supervivencia de los adultos, las capturas accidentales derivadas de la pesca y la depredación.

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El informe estima que la especie tiene una probabilidad de extinción superior al 50 % en tres generaciones y advierte de que podría desaparecer por completo en unos 60 años.

La cerceta pardilla y la lechuza majorera -o canaria oriental- completan la relación de especies más amenazadas, esta última con una reducción de más del 50 % de sus ejemplares en menos de 10 años.

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En el lado positivo, las aves forestales muestran una tendencia en general favorable, posiblemente relacionada con la expansión y maduración de las masas forestales y la regeneración natural de determinados hábitats.

Entre las especies con evolución positiva figuran la curruca capirotada, el pinzón vulgar, el pico picapinos y el petirrojo europeo, junto a numerosas rapaces y aves de gran tamaño, como el buitre leonado, el milano real y el cernícalo primilla.

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El informe destaca, además, los resultados de programas de conservación que han permitido avances en especies emblemáticas como el águila imperial ibérica o el pinzón azul de Gran Canaria y subraya la importancia del seguimiento científico y la participación ciudadana para conocer la evolución de las poblaciones.

En este sentido, la aplicación eBird registró cerca de 40 millones de observaciones en España y reunió a más de 36.000 participantes. EFE