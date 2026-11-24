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Bakú (Azerbaiyán)/Barcelona, 24 nov (EFE).- El Barcelona visita este miércoles (18:45h CET/17:45 GMT) el Estadio Olímpico de Bakú para medirse, sin Lamine Yamal, al Sabah azerí, frente al que buscará una victoria que le consolide entre los ocho primeros de la fase liga de la Liga de Campeones.

Tras sufrir en París, ante el PSG (4-2), su primer tropiezo en esta Champions y golear en el Spotify Camp Nou al Aston Villa (3-0), los azulgranas visitan al novato Sabah, en lo que será el desplazamiento más lejano de su historia en competición europea.

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La escasa entidad de rival y las incomodidades de un viaje de más de cinco horas de avión, han sido el escenario propicio para dar descanso a Lamine Yamal, después de que la estrella del Barça acabara el partido de LaLiga contra el Villarreal con unas leves molestias en el tobillo derecho.

El joven extremo del filial Jesse Bisiwu sustituye al '10' en una convocatoria en el que tampoco aparecen, por lesión, los defensas Andreas Christensen y Xavi Espart, el centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri' y el delantero Roony Bardghji, este último de larga duración.

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Para sustituir a Lamine Yamal, Hansi Flick, técnico del conjunto azulgrana, probablemente apueste por Karim Adeyemi como extremo derecho, lo que permitirá a Anthony Gordon recuperar la titularidad en el extremo izquierdo.

La otra gran novedad del once respecto al último duelo liguero será el regreso de Pau Cubarsí como pareja de Gerard Martín en el eje de la zaga, lo que podría provocar que Frenkie de Jong adelantara su posición para relevar a Marc Bernal en la medular.

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El objetivo del Barça es recuperar las buenas sensaciones que dejó el equipo en la segunda parte de la victoria ante el Villarreal (3-2), lograr el cuarto triunfo en cinco partidos y, si es posible, golear al conjunto azerí para no perder de vista el 'goal-average', que al final de la fase liga puede resultar decisivo en caso de empate en la clasificación.

Por su parte, 'Los lechuzas' -como es conocido el Sabah entre sus aficionados- no renuncian a dar la sorpresa ante el poderoso Barça, pese a ser la segunda plantilla de menor valor de la Liga de Campeones y haber ganado de momento solo un duelo (2-0 ante el Slavia de Praga en la segunda jornada).

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De hecho, el triunfo ante los checos demostró que el Sabah, que el curso pasado desbancó al Qarabag como campeón de su país tras once títulos de Liga en doce años, no es la cenicienta de la competición, aunque haya encajado un total de diez goles en los tres partidos ante Manchester United, Viking y Borussia Dortmund.

Su técnico, el lituano Valdas Dambrauskas, comparado con el técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, por no haber jugado nunca el fútbol profesional, es un entrenador valiente que no renuncia a su estilo independientemente del rival.

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El Sabah, que podría jugar de inicio con el ruandés Joy-Lance Mickels como '9' -aunque tampoco se puede descartar al gabonés Mbina y al nigeriano Nwachukwu-, intentará aprovechar los huecos en la adelantada defensa azulgrana con transiciones rápidas y balones al espacio.

Entre sus hombres más destacados cuenta con el lateral polaco Tymoteusz Puchacz, un puñal por la izquierda y que este miércoles no tendrá que estar pendiente de la vigilancia de Lamine Yamal, lo que le convierte aún en más peligroso.

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El rival del Barcelona no ha perdido fuelle por tener que disputar la máxima competición continental, ya que es segundo en la liga azerbaiyana con tres puntos menos que el líder, el Neftchi Bakú, pero con un partido menos.

- Alineaciones probables:

Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, De Queiros; Parris, Rakhmonaliev, Simic; y Joy-Lance Mickels.

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, De Jong; Adeyemi, Fermín, Gordon; y Raphinha.

Árbitro: Nicolas Walsh (ESC).

Estadio: Estadio Olímpico de Bakú (70.000 espectadores)

Horario: 18:45h CET (17:45 GMT). EFE