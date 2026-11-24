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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reformar la Ley de Seguridad Nacional si gana las elecciones de este domingo 29 de noviembre, para prohibir que España pueda participar en guerras "ilegales" como la de Irak del año 2003 o la actual en Irán.

Sánchez ha hecho este anuncio este martes durante un mitin de campaña en Barcelona --"una ciudad de paz", según ha indicado-- ante unos 10.000 asistentes entre los que han accedido al recinto y los que se han tenido que quedar fuera.

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"En la próxima legislatura modificaremos la Ley de Seguridad Nacional para que España nunca participe en una guerra ilegal como la que vivimos hace 20 años en Irak o como la que estamos viviendo hoy en Irán", ha trasladado.

(Seguirá ampliación)