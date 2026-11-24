Guardar

Barcelona/Madrid, 24 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, se ha comprometido este martes a modificar la ley de Seguridad Nacional para evitar que España participe en guerras "ilegales" como, ha ejemplificado, la de Irak o la de Irán.

En un mitin en Barcelona, al que han acudido 10.000 personas según el PSOE, Sánchez ha avanzado que si sigue al frente del Gobierno se modificará esta norma y España no invertirá el 5 % del PIB en defensa, sino que destinará el 7 % a la sanidad publica, un 1 % en vivienda y un 5 % en educación pública.

PUBLICIDAD

El líder del PSOE ha dicho que el próximo domingo los españoles tienen "una cita con la historia" con el presente y el futuro, y se ha mostrado convencido de que los socialistas no van a fallar y habrá una movilización histórica que permita reeditar el Gobierno progresista. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)