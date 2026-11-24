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Elche (Alicante), 24 nov (EFE).- El lateral del Elche Rubén Sánchez sufre una lesión de grado 1 en el aductor de la pierna derecha que le mantendrá de baja los próximos partidos, según informó este martes el club ilicitano.

El defensa sufrió la lesión durante una sesión de entrenamiento previa al encuentro del pasado lunes ante el Levante, en el que causó baja de última hora.

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Rubén Sánchez había tenido dificultades para entrar en el equipo titular en el arranque de la competición debido a diversos problemas físicos, que ahora se han traducido en una nueva lesión muscular.

Su ausencia se suma a la del francés Thomas Lemar para el encuentro del próximo sábado ante el Atlético de Madrid y, previsiblemente, también para la eliminatoria de Copa del Rey frente al Cartagena.

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Esta baja supone un nuevo contratiempo para el entrenador del Elche, Martín Anselmi, que pierde a dos futbolistas de la plantilla por problemas musculares en una semana con dos compromisos para el conjunto ilicitano. EFE

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