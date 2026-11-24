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Santi Sánchez

Madrid, 24 nov (EFE).- Los Dominican Don't Play (DDP) y los Trinitarios son las bandas juveniles más conocidas, las que copan titulares de la crónica negra y las más habituales en los pasillos de los tribunales. Pero además de ellas, la Guardia Civil está poniendo el foco en otras emergentes, desde las muy locales a 'coros' de las hegemómicas, pasando por una suerte de 'subcontratas' para sus actividades criminales.

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Desde 2022, la Guardia Civil ha llevado a cabo 26 operaciones contra grupos violentos juveniles de origen latino, el nombre técnico con el que se conocen estas bandas, que se han saldado con un total de 189 detenidos y 27 investigados, según explica a EFE uno de los expertos en este tipo de organizaciones criminales con los que cuenta el Instituto Armado.

Muchas de las bandas que operan en el territorio español son importadas de Estados Unidos y de Latinoamérica, y cuentan además con conexiones internacionales. Llegaron a España aprovechando los flujos migratorios de los años 90 y los 2.000, y entre ellas están no solo los DDP y Trinitarios, las más activas actualmente, sino también los Latin Kings, Ñetas y Blood.

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Más allá de las importadas, los expertos de la Guardia Civil identifican tres tipos de nuevas bandas emergentes. El primero abarca a todas aquellas que pertenecen a las hegemónicas, pero que se cambian el nombre para dificultar la acción policial. Aunque empleen otras denominaciones, en la práctica ejercen como 'coros' (células) tanto de DDP como de Trinitarios.

"Tras la actividad policial, muchas bandas han entendido que si se ponen nombres es más fácil ir contra ellos. Esto se debe a que ya hay jurisprudencia que cataloga a estas bandas "importadas" como organizaciones criminales, y que la mera pertenencia ya es investigable", agrega este experto de la Guardia Civil, que aclara que para llevar a cabo una operación contra ellas hace falta comprobar su participación en actividades delictivas.

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Por este último motivo es por el que algunas bandas se cambian el nombre: para evitar la persecución policial y las futuras consecuencias judiciales, lo que dificulta la acción de los investigadores.

El segundo grupo lo integran bandas independientes de las hegemónicas, pero que trabajan para ellas. Son una especie de 'subcontrata', principalmente en lo relativo al control del territorio. También necesitan el permiso de las 'mayores' para poder operar en el mismo.

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Y los expertos identifican una tercera categoría, la que forman bandas completamente nuevas e independientes a las hegemónicas, como el caso de '015', desarticulada en Vitoria el pasado mes de octubre. Se trata de "un fenómeno más local" y que es difícil que se dé en ciudades como Madrid, donde el territorio está ya repartido entre las grandes bandas, añade el experto consultado por EFE.

El 20 de febrero de 2026, la muerte a puñaladas de un joven de 18 años en Valladolid conmocionó a la opinión pública. Además de la juventud del fallecido, impresionó la edad del autor material, 13 años y, por tanto, inimputable desde el punto de vista legal.

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Detrás de este macabro asesinato subyace una problemática mucho mayor: cómo estas bandas están empezando a recurrir cada vez más a menores de edad para cometer sus crímenes. "Les sale más rentable en términos criminales porque tienen consecuencias penales diferentes, menos gravosas", ilustran.

Añaden, además, que los menores son más maleables y manipulables, por lo que buscan a jóvenes de cada vez menos edad y también con ciertas vulnerabilidades, como aquellos alumnos que no encajan o que sufren 'bullying'.

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Y es que los institutos se han colado entre los lugares habituales de captación de estas bandas, junto a los parques y las zonas deportivas de los barrios, en las que los jóvenes pasan más tiempo libre.

Para entrar en estas bandas, los miembros continúan haciendo "pruebas de acceso" a los más jóvenes, pero dese una perspectiva diferente a las anteriores. Lejos de los "rituales" de inicios de los 2.000, ahora se busca el "aprovechamiento gratis" de estos menores para que cometan delitos en nombre de la banda. "Puede ser lo que se les ocurra, harán lo que sea para entrar", añaden desde la Guardia Civil.

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Tras convertirse en habituales de la crónica negra de principios de los años 2000, con los Latin Kings y los Ñetas copando titulares, las fuerzas de seguridad han observado un repunte de este tipo de organizaciones tras la pandemia de la covid-19.

A diferencia de entonces, cuando las bandas mayoritariamente estaban formadas por jóvenes de origen latinoamericano que habían llegado a España con sus padres y sufrían un "shock cultural", ahora es más difícil hacer un perfil determinado de sus miembros.

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De hecho, hay jóvenes de origen magrebí, españoles y también latinos de segunda generación. Pero sí hay un denominador común: la "amplísima mayoría" son hombres de entre 12 y 24 años.

Han crecido al calor de las redes sociales. En sus vídeos de TikTok e Instagram aparecen siglas desconocidas que combinan números y letras, extraños gestos con las manos y mucha música 'drill'. Estos códigos comunicativos, habituales entre bandas juveniles como Trinitarios o Dominican Don't Play, también han sido adoptados por las organizaciones de nuevo cuño, que usan las redes como un escaparate, en un rol "más pasivo que activo".

Pese a que los expertos consultados por EFE insisten en que sus consejos llegan desde el punto de vista policial y no pedagógico, apuntan que hay varios indicadores que pueden tener en cuenta los padres a la hora de detectar si un hijo ha sido captado por una banda.

El primero de ellos es el grupo de amigos, y si estos se meten en peleas. También si portan armas blancas encima "por protección", dibujos con simbología extraña en sus carpetas, o siglas que no se puedan identificar. O, simplemente, saber si en el barrio hay presencia acreditada de bandas. EFE