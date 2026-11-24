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Madrid, 24 nov (EFE).- La candidata de Podemos, Irene Montero, ha acusado al PSOE de poner una "autopista" a Vox por cuestionar el feminismo con declaraciones en las que se quejaban de que las feministas "molestaban mucho" o "incomodaban" a sus amigos, en referencia a unas palabras del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en 2023.

"En todos estos años la autopista a la extrema derecha y a los negacionistas de la violencia se la han puesto los que le han estado contando a toda España que el problema eran las feministas que iban demasiado lejos, que hacían ruido, que molestaban mucho o que incomodaban a los amigos del presidente", ha dicho en un acto celebrado este martes en Madrid previo al 25N, Día Internacional contra Violencia hacia Mujeres.

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De esta forma se ha referido a una entrevista de Sánchez en junio de 2023 en la que señaló que España había "retrocedido" por la difusión de algunos discursos feministas "de confrontación" que han hecho sentir "incómodos" incluso a amigos suyos.

Bajo el título 'Las políticas machistas matan: frente al fascismo, más feminismo', la candidata de Podemos y exministra de Igualdad ha criticado los discursos sobre feminismo de PP, Vox y PSOE y ha reclamado que este asunto vuelva "al corazón del debate político". EFE

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