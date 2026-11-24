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Madrid, 24 nov (EFE).- La aerolínea Plus Ultra negocia este martes un expediente de regulación de empleo (ERE) con los representantes sindicales que podría afectar a toda la plantilla, compuesta por unos 665 empleados, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la negociación.

Por su parte, fuentes de la compañía confirman a EFE que el ERE se está negociando, después de que este lunes anunciara la suspensión de todos sus vuelos, aunque no precisan qué alcance puede tener en el número de trabajadores afectados por el procedimiento.

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Este mismo martes, ABC ha asegurado que Plus Ultra solo dispone de caja para abonar el salario fijo de su plantilla y no pagará, al menos este mes, el componente variable a los empleados que lo tienen pactado, mientras que sobre la mesa figura un ERE para el 40 % de los trabajadores y un ERTE con reducciones de jornada de hasta el 70 %.

Esto sucede después de que este lunes la aerolínea anunciara que ha suspendido todos sus vuelos, una suspensión que también alcanza a los vuelos 'chárter' que suministraba la compañía y que eran una de las principales vías de negocio de la empresa.

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En un comunicado emitido este lunes, Plus Ultra explicaba que esta decisión responde "a un ejercicio de responsabilidad y prudencia" para gestionar la situación mientras se siguen analizando las opciones disponibles.

Asimismo, este lunes, Plus Ultra envió a la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 2 las actas de las vídeo-reuniones celebradas en el marco de la Comisión de Seguimiento creada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por la que ambos organismos se reunieron en al menos 36 ocasiones.

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Esas actas recogen el seguimiento realizado por la SEPI sobre Plus Ultra, así como las dificultades económicas de la compañía y los números de la aerolínea a lo largo de las reuniones periódicas celebradas entre ambas empresas a raíz del préstamo de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas de la SEPI realizado en 2021. EFE