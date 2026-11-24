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Madrid, 24 nov (EFE).- El escritor valenciano Paco Cerdà (Genovés, Valencia, 1985) ha ganado el Premio Jacques Delors del Libro Europeo 2026 con 'Presentes', una novela de no ficción centrada en la memoria de la posguerra española, según ha informado este martes su editorial, Alfaguara.

Es el tercer escritor español que obtiene este galardón después de Eduardo Mendoza, premiado en 2013 por 'Riña de gatos', y Javier Cercas, ganador en 2016 por 'El impostor' y nuevamente en 2025 por 'El loco de Dios en el fin del mundo'.

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La reunión del jurado tuvo lugar el lunes en Bruselas y el fallo ha sido conocido este martes. El galardón le será entregado al novelista valenciano el próximo 9 de diciembre en el Parlamento Europeo de Bruselas.

Los otros finalistas a este prestigioso galardón eran el filósofo alemán Peter Sloterdijk, candidato por 'Le Livre de l'Europe'; el novelista danés Jens Christian Grøndahl, por 'Au fond des années passées'; y el dramaturgo suizo Christian Longchamp, por 'Les vivants hantent les fantômes'.

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El galardón, creado en 2007, distingue obras literarias publicadas o traducidas al francés que contribuyen a pensar Europa y su realidad cultural, política e histórica y a fomentar el diálogo entre las culturas y las ideas europeas.

A lo largo de sus veinte años de historia ha reconocido a autores como Tony Judt, Roberto Saviano, Géraldine Schwarz, Karl Schlögel, Erri De Luca, Antonio Scurati y Philippe Sands.

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Ganadora del Premio Nacional de Narrativa 2025 en España y traducida hasta ahora en catorce países, 'Presentes' plantea una reflexión sobre la memoria colectiva, la violencia y las formas en que las sociedades construyen su relación con el pasado a partir de episodios y vidas olvidadas de la posguerra española a través de una narración que recupera episodios y vidas relegadas al olvido.

El jurado de la edición de 2026 ha estado compuesto por periodistas literarios de los principales periódicos europeos y presidido por el escritor francés Laurent Gaudé, ganador del galardón en 2019 por 'Nous, l’Europe, banquet des peuples'. EFE

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