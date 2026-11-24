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Madrid, 24 nov (EFE).- Morten Jensen, entrenador del Viking, destacó este martes a Álex Baena entre los futbolistas “tan buenos” que tiene el Atlético de Madrid, su rival este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones, apuntó que le recuerda a David Silva e insistió en la “tremenda prueba” que supone este duelo para el conjunto noruego.

“Tenemos muchísimas ganas de jugar contra el Atlético de Madrid, que es uno de los mejores equipos de España y de Europa. Es un reto fantástico. Queremos mostrar cómo juega el Viking y qué queremos. Tenemos nuestras fortalezas”, valoró en rueda de prensa en el estadio Metropolitano.

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Entre los jugadores del Atlético, si pudiera prescindir de uno este miércoles, “quitaría al portero”, Jan Oblak, para que el conjunto rojiblanco jugara sin guardameta.

“Ellos tienen futbolistas tan buenos… A mí me gusta Baena. Me recuerda a David Silva”, repasó.

“Va a ser una tremenda prueba para nosotros este miércoles, pero nuestro equipo se siente muy bienvenido aquí en Madrid, esperamos tener un buen partido este miércoles”, declaró el técnico.

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Jensen espera que su delantero Peter Christiansen, el máximo goleador del equipo, pueda “participar” en el encuentro, ya sea desde el principio o desde el banquillo, tras sumarse este martes a la expedición del equipo después de superar un virus.

Y descartó que el equipo siga afectado por el citado virus: “No hay ninguna crisis por enfermedad en el Viking. Tuvimos bastantes casos antes del Tromso (su partido anterior), pero ahora ya lo hemos superado. Les afectó a algunos jugadores”.

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También habló de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid: “Sería fantástico poder encontrarnos después de un partido o en la vida y hablar con él. Siempre podría aprender algo si pudiera sentarme con él y hablar sobre el fútbol y sobre la vida. También sobre su experiencia. Podría darnos alguna recomendación al Viking. Siempre queremos mejorar y sus conocimientos podrían servir para ser mejor persona o mejor entrenador”. EFE