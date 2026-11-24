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Marbella (Málaga), 24 nov (EFE).- Marbella disolverá antes de final de año las últimas entidades municipales vinculadas a la etapa del Grupo Independiente Liberal (GIL), el partido que fundó el fallecido Jesús Gil, lo que permitirá "dar sepultura definitiva a todas estas sociedades", ha informado el portavoz del Ayuntamiento, Félix Romero.

Durante la junta de gobierno local celebrada este martes se ha puesto sobre la mesa el calendario previsto para el cierre administrativo de estas entidades municipales y su inscripción en el Registro Mercantil, ha explicado.

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Para llegar a ello ha sido necesario regularizar la situación contable y patrimonial de estas entidades a través de un procedimiento que ha durado dos décadas, ha dicho Romero, que ha incidido en las dificultades que ha entrañado la reconstrucción de la documentación financiera de sociedades que estuvieron operativas durante alrededor de dieciséis años.

El portavoz del Ejecutivo municipal ha subrayado que uno de los principales retos de este procedimiento ha sido “la integración de casi 900 empleados de dichas empresas en la plantilla” del Consistorio, a través de una fase intermedia en la que estuvieron adscritos a organismos autónomos locales.

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Posteriormente hubo “un trabajo de hormiguita para poner en orden toda la contabilidad”, ha añadido.

Hoy, “la extinción de estas mercantiles apenas tiene repercusión en la actualidad para las arcas municipales, dado que el mayor impacto se concentró en los primeros años, fundamentalmente hasta 2015, coincidiendo con la incorporación del personal”, ha precisado.

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También ha señalado que “cuando se produjo la disolución del Ayuntamiento, uno de los objetivos fue reconducir toda la gestión municipal al ámbito de la legalidad y de los mecanismos de control”, al tiempo que ha llamado la atención sobre la complejidad de las labores de depuración de la contabilidad.

El Ayuntamiento ha estado “casi veinte años buscando acreedores” porque se tenía que pagar lo que se debía -ha precisado- pero también localizando a deudores para “recuperar las cantidades pendientes de cobro”, ha apuntado el edil.

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“Durante este tiempo, se han registrado casos de compañías que habían desaparecido o cuyos derechos habían sido adquiridos por terceras empresas, lo que ha dificultado la resolución de las obligaciones económicas”, ha añadido.

Entre las mercantiles cuyas escrituras se formalizarán antes de que concluya el año -alrededor de una decena- figuran Compras 2000, Turismo 2000, Eventos 2000, Planeamiento 2000, Contratas 2000, Gerencia de Obras y Servicios y Sanidad y Consumo 2000.

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Asimismo, Romero ha recordado que el expediente en cuestión ha afectado también a otras entidades como Plan Albarizas Jardines 2000, Control de Limpieza, Abastecimiento y Suministro 2000 y Tributos 2000.

“El planteamiento es llegar al final con las cuentas perfectamente cuadradas y al céntimo, con las cuentas niveladas y el balance a cero”, ha manifestado. EFE

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