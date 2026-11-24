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Sevilla, 24 nov (EFE).- La hermandad de La Macarena de Sevilla se ha convertido este martes en la primera en contar con una colección exclusiva de juguetes en miniatura inspirada en la cofradía, mediante el acuerdo alcanzado con la tienda del ramo Artabán.

En un comunicado, la hermandad ha informado de que este proyecto responde a su carácter universal y a la devoción que despierta dentro y fuera de España, de modo que contará con un Nazareno del Señor de la Sentencia, de morado; un Nazareno de María Santísima de la Esperanza Macarena, de verde; un 'armao' de la Centuria Romana Macarena, un componente de la Banda de la Centuria Romana con tambor u otro de la Banda de la Centuria Romana con corneta.

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Además se incluyen los pasos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y de María Santísima de la Esperanza Macarena, con una producción de 2.000 pasos procesionales y 4.000 nazarenos.

Una de las principales singularidades del proyecto es el trabajo conjunto entre Artabán y la Hermandad de la Macarena durante el proceso de diseño y desarrollo de los juguetes.

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Cada uno de los modelos ha sido consensuado, buscando que, sin perder su esencia y naturaleza como juguete, las figuras reproduzcan con la mayor fidelidad posible las imágenes, los elementos patrimoniales y las señas de identidad de la hermandad.

El proyecto nace con la vocación de acercar las tradiciones cofrades a las nuevas generaciones a través del juego, "fomentando desde la infancia el conocimiento, el respeto y el sentimiento de pertenencia a nuestras hermandades".

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Como parte del acuerdo entre la hermandad y Artabán, la colección estará disponible desde este miércoles en la tienda de recuerdos de la Hermandad de la Macarena, que contará con la exclusividad de su comercialización durante los primeros días de lanzamiento, permitiendo así que los hermanos sean los primeros en poder adquirirla. EFE

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