Guardar

Madrid, 24 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, ha perdido este martes un 0,86 %, pero ha logrado mantener los 19.000 puntos, en una jornada de recogida de beneficios tras las subidas de la víspera en Wall Street por el alza de las tecnológicas, sobre todo de Nvidia.

El selectivo español ha cedido 165,3 puntos y ha cerrado la sesión bursátil en 19.015,8 puntos. Pese a las pérdidas de este martes, en lo que va de año se revaloriza un 9,87 %.

PUBLICIDAD

La Bolsa española arrancaba la sesión con una caída del 0,28 %, que posteriormente ha ido aumentando tras la apertura a la baja de Wall Street después de la euforia de la víspera tras el regreso a la dirección de Nvidia de Jensen Huang.

Entre los grandes valores del IBEX 35, BBVA ha cedido un 2,49 %; Santander, un 1,25 %; Inditex, un 0,65 %; mientras que Iberdrola ha sumado un 0,09 %; Repsol, un 0,54 % y Telefónica, un 2,56 %. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)