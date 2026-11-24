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Barcelona, 24 nov (EFE).- La Acadèmia del Cinema Català ha atendido un total de 73 casos de violencias machistas desde la apertura de su Servicio de Atención a las Víctimas (SAV) hace cuatro años, ha informado la entidad.

En la víspera del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Acadèmia del Cinema Català ha hecho balance de los cuatro años de trayectoria de su Departamento contra las violencias machistas y LGTBI-fóbicas en el sector audiovisual.

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La iniciativa, pionera en España y en el ámbito de las academias europeas, se puso en marcha en 2023 con la voluntad de dar una respuesta especializada a las violencias machistas y LGTBI-fógicas.

Durante este período, ha atendido 73 casos, ha formado a 360 profesionales y ha llegado a 680 estudiantes de centros educativos y universitarios vinculados al audiovisual.

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En el conjunto de estos cuatro años, 33 personas han recibido atención psicológica, 28 han recibido asesoramiento jurídico y 10 han sido derivadas a otros recursos especializados.

Respecto a la tipología de las violencias registradas durante los dos últimos años, el acoso por razón de sexo o género en el contexto laboral, con 14 casos, es la más frecuente.

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"Los procesos de acompañamiento son complejos y no siempre tienen un recorrido lineal. Las necesidades de las personas pueden cambiar con el tiempo, y por eso es importante disponer de un servicio especializado, confidencial y flexible, que pueda acompañarlas respetando siempre sus procesos", explica Aina Troncoso, psicóloga del Servicio de Atención a las Victimas.

Las abogadas del Servicio, Sònia Ricondo y Andrea Alvarado, han puesto el foco en la responsabilidad de las organizaciones: "Hay que entender que el abordaje de las violencias no acaba con el acompañamiento a la persona que las ha sufrido. Las organizaciones también tienen la responsabilidad de actuar, revisar sus procedimientos y adoptar las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se repitan".

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En este sentido, la Acadèmia ha actuado en ocho ocasiones durante este período, ya sea porque las situaciones han implicado a personas miembros de la institución, porque se han producido en el marco de sus actividades o porque han sido detectadas desde el propio Departamento.

Una de estas actuaciones ha supuesto una comunicación a la Fiscalía de Barcelona y, en cuatro casos, la Acadèmia ha aplicado medidas cautelares que conllevan la suspensión de derechos o la prohibición de participar en cualquiera de sus actividades, incluidos los Premios Gaudí.

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El Departamento inicia ahora una nueva etapa con la constitución de la Mesa contra las violencias machistas y LGTBI-fóbicas en el sector audiovisual, la primera de estas características en el Estado español.

Impulsada con la participación de las principales entidades del sector -PAC, GAC, CAC y Clúster Audiovisual de Cataluña, entre otros-, la Mesa quiere convertirse en un espacio estable de reflexión, coordinación y acción conjunta.

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La creación del Departamento "ha contribuido a transformar la forma en que entendemos la responsabilidad de las organizaciones. Ahora queremos dar un paso más y extender esa responsabilidad al conjunto del sector para avanzar hacia entornos profesionales más seguros", ha señalado Judith Colell, presidenta de la Acadèmia. EFE.