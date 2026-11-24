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Ceuta, 24 nov (EFE).- La Policía Nacional ha localizado en las últimas horas a cerca de medio centenar de migrantes que habían huido de los recursos temporales habilitados por el Gobierno, después de tener conocimiento de su denegación de la protección internacional.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la detención se ha producido después de un operativo puesto en marcha por la Policía Nacional en distintas zonas de la ciudad donde se tenía constancia de la presencia de estas personas.

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Se trata de migrantes marroquíes que estaban alojados en distintos centros temporales de la ciudad desde su entrada masiva a finales del mes de julio.

Estos migrantes habían optado por huir de estos lugares después de tener conocimiento de que se les había denegado el asilo que habían solicitado para permanecer en el territorio nacional.

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La Policía Nacional ha llevado a cabo esta operación para detener a estos migrantes y ser trasladados hasta el CATE de la frontera para ser devueltos a su país de origen.

El operativo, efectuado por efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se ha centrado en zonas como Hadú, Recinto Sur, Sarchal y Alférez Provisional, entre otros.

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En todos los casos estos migrantes habían abandonado los centros temporales donde están en régimen abierto para evitar su posible expulsión a Marruecos. EFE