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Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, advirtió este martes antes de visitar este miércoles al Slavia de Praga que el equipo checo es el más agresivo de toda la Liga de Campeones y alabó su trayectoria más allá de que haya otros con mejor cartel.

"Es un equipo que en la visión del público no está en sus escenarios favoritos, pero hay otro público del que trabajamos en la profesión que le gusta ver entrenadores que llevan mucho tiempo en un mismo club y con un sello inequívoco", explicó en una rueda de prensa en Praga.

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"Es un club que va cambiando a sus jugadores y siguen jugando de esa misma manera. A mí ese perfil de idea y de jugar me fascinan. No hay equipo que tenga la agresividad del Slavia. Quizás no está tan reconocido, pero es un gran rival", añadió.

Pérez descartó que el clima pueda ser "una excusa" y advirtió de la velocidad de su rival, pero afirmó que no ha hablado con Santi Denia, actual seleccionador de la República Checa.

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"No hemos hablado con Santi. Hemos obtenido el análisis de forma propia, no porque no confiemos en el criterio de Santi, que lo tiene y mucho, sino porque apenas hemos tenido tiempo. Ellos creo que las individualidades y lo que buscamos nosotros pasa porque destaquen y antes ponderaba el valor físico y su verticalidad, su forma de jugar es puramente colectiva. Su manera de jugar en grupo es lo que tengo que destacar", explicó.

El técnico admitió que los resultados anteriores les condicionan a la hora de afrontar el encuentro. "Las oportunidades se van terminando, el grupo va avanzando. Lo que se consiga mañana no nos lo quita nadie y jugaríamos en La Cerámica otro partido importante. Pero el del Slavia es transcendental para el devenir de la liguilla", admitió.

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Iñigo Pérez se mostró muy satisfecho por el regreso tras su lesión de Gerard Moreno y lamentó la lesión de tobillo que obligará a Saliba a pasar por quirófano.

"Gerard está con nosotros y es importante, la verdad. Porque emocionalmente es importante. Hay jugadores como Gerard que tienen transcendencia y contagio. Verle aquí es un alivio. Las lesiones aparecen y la de Saliba ha salido en un momento que no esperábamos. Darle cariño y que se recupere lo antes posible. Confío al máximo en todos los jugadores", aseguró.

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El técnico analizó la dolorosa derrota sufrida en el campo del Barcelona tras haberse puesto 0-2 y destacó que llegar a ese punto supone que hacen cosas bien. "Pero si no consigues mantener la renta es que has fallado en algo y tienes que corregir", apuntó.

"Creo que es un tema psicológico, no futbolístico. Yo veo como entrenador todo lo que quiero en el equipo. Por eso creo que es un aspecto psicológico que también debemos corregir, porque el factor emocional, con todo lo que sobrellevamos, hay que aprender a estar serenos y cuando te pongas 2-0 la próxima vez, jugar sin complejos e ir a marcar el tercero. Pero es un porcentaje más mental que futbolístico", analizó. EFE

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