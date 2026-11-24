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Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El indio Gukesh Dommaraju comenzó este viernes la defensa de su corona firmando tablas ante el uzbeko Javokhir Sindarov en el Mundial de ajedrez que se disputa en Ginebra hasta el 11 de diciembre y en el que ambos, a sus 20 años, protagonizan el enfrentamiento entre rivales más jóvenes de la historia del campeonato.

Sindarov, considerado uno de los nuevos prodigios del tablero, que ocupa el cuarto puesto en el 'ranking' y que se estrena en el reto tras imponerse en abril en el Torneo de Candidatos, jugó con blancas ante un oponente que ahora ocupa el puesto 26 de la clasificación mundial en un duelo en el que se vieron 38 movimientos y que acabó con medio punto para cada uno de los jugadores.

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El enfrentamiento de este martes es el primero de un máximo de catorce, ya que el primero en alcanzar 7,5 puntos o más ganará el título. Las partidas, con un control de tiempo de 120 minutos para las primeras 40 jugadas, seguido de 30 minutos para el resto, con un incremento de 30 segundos a partir de la jugada 41, se disputarán hasta el 11 de diciembre con una jornada de descanso prevista para el día 1.

La bolsa de premios asciende a 2,5 millones de dólares (unos 2,2 millones de euros), con 200.000 dólares (unos 185.000 euros) por cada partida ganada. EFE

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