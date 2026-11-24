Guardar

Madrid, 24 nov (EFE).- Cuatro comunidades de la mitad norte peninsular -Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria- han activado este martes el aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias, temporal marítimo o por nevadas con acumulados de hasta 10 centímetros, informa la Aemet en su página web.

Galicia, una de las más afectada por los avisos, tiene nivel amarillo por lluvias en A Coruña y en el interior de Pontevedra, donde podrán acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que el temporal marítimo afectará al noroeste y oeste de A Coruña y a A Mariña lucense, con vientos del noroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de 4 a 5 metros.

PUBLICIDAD

Además, la montaña de Lugo y Ourense también han activado la alerta por nevadas, a partir de las 21:00 horas, con acumulaciones de hasta 10 centímetros en 24 horas a unos 1.100 metros de altitud, que podrán ser mayores en cotas superiores.

En Castilla y León los avisos amarillos por nevadas afectan a la Cordillera Cantábrica de León y a Sanabria, en Zamora, con acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200-1.400 metros, más probables en el oeste de ambas zonas, y a partir de las 21:00 hora peninsular.

PUBLICIDAD

Asturias está en amarillo por nevadas en el suroccidente y en la Cordillera y Picos de Europa, donde podrán acumularse hasta 5 centímetros en 24 horas a partir de los 1.100-1.200 metros, aunque podrá bajar hasta los 900 metros; Además, persiste la alerta en el litoral por temporal marítimo con vientos del oeste o noroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7).

La mala mar afectará también a Cantabria, en alerta por temporal marítimo desde con vientos del oeste o noroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7).

PUBLICIDAD

Aemet advierte de que con el nivel amarillo el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir algunos impactos. EFE