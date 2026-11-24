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Sevilla, 24 nov (EFE).- El panadero lebrijano Domi Vélez ha sido elegido de nuevo mejor panadero del mundo, una distinción que ya logró en 2021, tras participar en los premios internacionales Best Bakers in the World Award 2026 celebrados recientemente en Bagheria (Italia).

En un vídeo publicado este viernes en su cuenta de la red social Instagram, Vélez ha anunciado el logro del galardón y ha expresado su agradecimiento al trabajo de todos los miembros de su equipo.

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"Creo que lo estamos haciendo francamente bien. Muchas gracias, Italia, por reconocernos como el mejor panadero del mundo", ha dicho Vélez, que ha destacado que es "un reconocimiento más" que se lleva para su obrador de su localidad natal.

Además ha precisado que "lo más impresionante es que pongan el foco en una panadería que se encuentra en Lebrija y en Andalucía. Desde Italia nos ven y dicen 'a esta gente hay que reconocerla'".

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Domi Vélez ya fue elegido mejor panadero del mundo en Munich (Alemania) durante el certamen World Baker 2021, organizado por la Unión Internacional de Panadería y Pastelería (UIB). EFE