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El Gobierno destinará más de 22 millones para suministrar medicamentos y otros productos farmacéuticos a las farmacias no hospitalarias del Ministerio de Defensa abiertas al público.

Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, autorizando la celebración de este acuerdo marco basado en el suministro de medicamentos y otros productos farmacéuticos a las farmacias no hospitalarias del Ministerio abiertas al público.

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Según ha detallado el Departamento que dirige la ministra Margarita Robles, está previsto el vencimiento del acuerdo marco en vigor este mes de noviembre de 2026.

En concreto, cuenta con ocho lotes, en atención a la localización de las distintas oficinas de farmacia beneficiarias; y su valor estimado es de 22.195.516 euros.

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