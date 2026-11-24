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Bakú, 24 nov (EFE).- El lituano Valdas Dambrauskas, técnico del Sabah azerbaiyano, negó este martes que la ausencia de Lamine Yamal, que no viajó con el Barcelona a Bakú, debilite al conjunto español en el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos del miércoles.

"Para los aficionados de Bakú es una mala noticia, ya que no lo verán en directo, pero para el Barcelona su ausencia no cambia nada: cada futbolista en su plantilla es una estrella de nivel mundial", dijo en rueda de prensa en víspera del partido que se disputará en el estadio olímpico de Bakú.

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Con todo, subrayó que "no existe ningún equipo contra el que no se puedan marcar goles". "Conocemos muy bien al Barcelona y encontrar un punto débil en su juego será muy difícil. Aún así, debemos salir al campo, disfrutar y luchar sin miedo", señaló.

El entrenador local reconoció que la llegada del equipo catalán a Bakú es un acontecimiento para los aficionados y para los futbolistas "un sueño infantil", por lo que la motivación entre los jugadores del Sabah es tan alta que "se olvidan del dolor" para saltar al campo como sea.

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El Sabah, que debuta en la Liga de Campeones nueve años después de su fundación, suma una victoria y tres derrotas en lo que va de torneo, mientras que el Barcelona sólo cayó en París ante el PSG (4-2). EFE