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A Coruña, 24 nov (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la normalidad democrática del voto exterior y ha acusado al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N, Alberto Núñez Feijóo, de "ultra".

Tras el cuestionamiento por parte del PP del voto en los consulados, Bolaños ha explicado este martes, en un acto en A Coruña, que el Gobierno está haciendo "estrictamente" lo que han dicho la Junta Electoral Central y el Tribunal Supr2emo.

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Ha afeado, no obstante la "idea que acaricia" la derecha y la ultraderecha de poner en duda el sistema electoral, lo que ha vinculado con una técnica ultraderechista empleada en todo el mundo por figuras como Donald Trump o Flávio Bolsonaro.

"Parece que les renta poner en duda el sistema electoral y la democracia", ha lamentado.

Sobre Núñez Feijóo ha dicho que "utiliza una técnica ultra, dice cosas de ultras, miente como los ultras y falta al respeto como los ultras", por lo tanto, "blanco y en botella".

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Indulto al fiscal general del Estado

Preguntado por la tramitación del indulto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha preferido "ser prudente" por privacidad.

Ha dicho que es un expediente que el Gobierno estudia y analiza "como cualquier otro" entre las "docenas que pasan cada semana por el Consejo de Ministros". EFE

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(foto)