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Motril (Granada), 26 nov (EFE).- La 41 edición del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia, que se celebra en La Herradura, en Almuñécar (Granada), arranca este martes con la participación de 21 músicos de 11 países que estarán hasta el próximo sábado con sesiones diarias.

Esta edición reúne a intérpretes de España, Italia, Ucrania, Corea del Sur, Grecia, México, Portugal, China, Rumanía, Brasil y Eslovenia y de los 21 participantes, 16 proceden de fuera de España.

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La cifra supone un incremento del 23,5 % respecto a 2025 y representa el mayor número de guitarristas inscritos de las últimas cuatro ediciones.

Las actuaciones comienzan esta tarde, a las 17:30 horas, con los diez primeros guitarristas, que interpretarán un repertorio de libre elección de un máximo de 15 minutos. La primera prueba eliminatoria continuará mañana, miércoles 25 de noviembre, con una segunda sesión en el auditorio del Centro Cívico.

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A lo largo de las distintas sesiones, los concursantes deberán interpretar también las obras obligatorias previstas para esta edición del 41 aniversario, entre ellas el 'Aria con variazioni detta La Frescobalda' de Girolamo Frescobaldi, en la transcripción para guitarra de Andrés Segovia, mientras que la final del sábado estará protagonizada por la 'Fantasía para un gentil hombre', de Joaquín Rodrigo, acompañados por la Orquesta Sinfónica Mediterránea.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha resaltado el valor de este certamen que ha contribuido a fortalecer la identidad cultural de La Herradura y su vinculación con la figura del maestro Andrés Segovia.

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El certamen cuenta, entre otros, con el patrocinio del Ministerio de Cultura y la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. EFE

afg/fs