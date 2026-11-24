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Redacción deportes, 24 nov (EFE).- Tras encadenar tres derrotas consecutivas en la Liga Asobal, el Fraikin BM Granollers recuperó, pese a las bajas, las buenas sensaciones con una victoria (34-36) en la Liga Europea frente al HC Buzau 2012 rumano.

Los vallesanos mantienen intactas, así, sus opciones de acabar primeros de su grupo tras solventar un encuentro en el que fueron de más a menos. Pau Panitti, en la portería, y Pablo Urdangarín fueron determinantes para asegurar una victoria de mucho mérito del cuadro catalán.

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El Granollers tuvo un inicio muy flojo en defensa, en el que encajó seis goles en apenas cuatro minutos y perdió, además, tres balones en los compases iniciales (6-2, min. 4). Sin embargo, tirando de carácter, los de Antonio Rama reaccionaron con un parcial de 2-6 para neutralizar el buen arranque del conjunto rumano (8-8, min. 10).

El Buzau se atascó en ataque durante varios minutos, una circunstancia que aprovechó el Granollers para ponerse por delante por primera vez en el encuentro. La reacción obligó al técnico local, Sergey Bebeshko, a detener el partido de inmediato (8-10, min. 13).

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A partir de ahí, la diferencia entre ambos equipos no dejó de crecer, alargando el parcial hasta el 2-12 favorable a los vallesanos que situó el marcador en 9-15 en el minuto 20.

Pese a un breve intento de reacción del Buzau, el Granollers consiguió ampliar su ventaja hasta los siete goles antes del descanso (15-22).

La paciencia de Bebeshko duró cinco minutos en la reanudación, después que el Granollers aprovechara las múltiples facilidades de su rival (17-27, min 35). El Buzau tuvo una breve reacción, aprovechando una exclusión de 'Jepi' Armengol, para situarse a siete goles (21-28, min 39).

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Pese a los buenos minutos de Pablo Urdangarín, principal referencia del Granollers con 12 goles, el cuadro rumano se aprovechó de la precipitación de los de Rama y de un par de superioridades para meterse de lleno en el partido (29-32, min 47).

Entre Urdangarín y Castillo le dieron aire al Granollers, que recuperó los cinco goles de margen. Sin embargo, el Buzau entró a los últimos cinco minutos muy vivo (32-35, min 55). La diferencia llegó a ser de dos goles, pero las intervenciones de Panitti cerraron el partido definitivamente (34-36).

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- Ficha Técnica

34 - ACS HC Buzau 2012 (15+19): Tcaciuc (Craciunescu), Susanu (2), Broasca (2,1p), Gogola (1), Virbauskas (3), Mitic (3) y Csog (2,1p); Tarita (8,3p), Mosic, Komogorov (1), Grbovic (4), Bejinariu (1), Frigstad, Lazurca (5) y Sukic (2).

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36 - Fraikin BM Granollers (22+14): Borrell (Panitti), Castillo (5), Armengol (4), Palomino (2), Fischer, Urdangarín (12,4p) y Chaves (2); Fis (6), Figueras (1), Guijarro, Deumal, Reguart (1) y Domingo (3).

Marcador cada cinco minutos: 6-3, 8-8, 8-11, 9-14, 11-17, 15-22 -descanso-, 17-26, 21-29, 26-31, 30-34, 32-35 y 34-36.

Árbitros: Marko Boricic y Dejan Markovic (Serbia). Excluyeron dos minutos a Sukic y Komogorov por el Buzau 2012, y a Chaves, Palomino, Figueras y Armengol, del Fraikin BM Granollers.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Europea disputado en el pabellón Romeo Iomandi ante 500 espectadores. EFE

ecg/vmc/ism