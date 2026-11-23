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Madrid, 23 nov (EFE).- El árbitro escocés Nicholas Walsh arbitrará este miércoles el partido Sabah-Barcelona, de la quinta jornada de la Liga de Campeones, en la que el esloveno Rade Obrenovič dirigirá el Slavia Praga-Villarreal y el belga Erik Lambrechts el Atlético de Madrid-Viking, según confirmó la UEFA.

El equipo arbitral del Sabah-Barcelona, que se jugará en el estadio Olímpico de Bakú (18.45h), estará encabezado por Nicholas Walsh, con sus compatriotas Andrew Dallas en el VAR y Steven McLean como su asistente, junto a Francis Connor y Daniel McFarlane en las bandas y Donald Robertson como cuarto árbitro.

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El Slavia Praga-Villarreal, en el Eden Arena de Praga (18.45h), tendrá un equipo arbitral esloveno, encabezado por Rade Obrenovič, junto a Matej Jug como VAR y Alen Borošak como su asistente. Jure Praprotnik y Grega Kordež actuarán como jueces de línea y Martin Matoša como cuarto árbitro.

En el estadio Metropolitano (21.00h), el belga Erik Lambrechts dirigirá el Atlético de Madrid-Viking, con los también belgas Bram Van Driessche al frente del VAR, asistido por Jan Boterberg. Jo de Weirdt y Kevin Monteny estarán en las bandas y el cuarto árbitro será Wim Smet.

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La UEFA designó un equipo arbitral español, encabezado por Alejandro Hernández, para el Brujas-Liverpool en el estadio Jan Breydelstadion (21.00h), donde Carlos del Cerro ejercerá como VAR, con Guillermo Cuadra como asistente.

José Luis Munuera será el cuarto árbitro y los asistentes de banda José Naranjo y Diego Sánchez. EFE