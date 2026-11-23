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Madrid, 23 nov (EFE).- Las personas jóvenes rechazan la violencia machista, pero justifican ciertas formas de control, puesto que el 31 % cree que debe saber dónde está su pareja en todo momento y el 22,9 % interpreta los celos como una prueba de amor, según dos investigaciones de la fundación Fad Juventud.

Estas cifras no dibujan una juventud que acepte de forma generalizada la violencia contra las mujeres, sino que ponen de manifiesto las contradicciones que atraviesan en las relaciones afectivas, recoge un comunicado difundido este lunes.

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La comunicación, el respeto y la autonomía personal aparecen como valores deseables, mientras que determinadas prácticas de vigilancia digital pueden llegar a interpretarse como expresiones de preocupación, confianza o compromiso, como es el caso de facilitar las contraseñas personales, una situación que genera mayores reservas.

Además, la dificultad para reconocer estas conductas no reside únicamente en lo que ocurre, sino también en cómo se interpreta, ya que pueden valorarse de forma distinta según el tono utilizado, el contexto o la percepción de consentimiento.

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La fundación afirma que la prevención pasa por ayudar a reconocer cuándo una práctica cotidiana limita la autonomía de la pareja, independientemente de cómo se justifique.

La comunicación, el consentimiento, el respeto al espacio propio y el apoyo mutuo son aspiraciones compartidas en las relaciones entre chicos y chicas, incluso entre jóvenes que mantienen posiciones diferentes ante el feminismo.

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En ese sentido, Fad Juventud señala que lo que se observa es la expansión de discursos que los presentan como grupos enfrentados y con intereses incompatibles.

Los principales efectos de los "discursos antifeministas" es que refuerzan roles tradicionales en las relaciones afectivas, según la fundación, ya que entre los chicos sigue presente "la expectativa de que sean ellos quienes tomen la iniciativa al ligar y asuman el riesgo del rechazo".

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Cuando no lo hacen, pueden ser etiquetados como "princesos", una presión que llega a interiorizarse, indica el comunicado.

También circula la idea de que los hombres lo tienen más difícil para encontrar pareja porque se percibe que las mujeres disponen de mayor capacidad de elección, narrativas que pueden influir incluso entre quienes no se identifican con el antifeminismo, señala una de las investigaciones.

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Sin embargo, los jóvenes que se reconocen feministas tienden a cuestionar estos discursos con mayor claridad, mientras los que se distancian del feminismo normalizan determinadas desigualdades con mayor frecuencia.

Por ello, Fad Juvntud ha indicado que la prevención debe atender a las inseguridades que aprovechan estas narrativas y ofrecer referentes de masculinidad alejados de los mandatos tradicionales.

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"El problema es que los avances hacia relaciones más igualitarias conviven con modelos afectivos y mandatos de género que todavía dificultan reconocer determinadas formas de violencia", ha explicado la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín, en un comunicado.

Martín ha destacado la importancia de escuchar a las personas jóvenes y acompañarlas en la construcción de relaciones libres de violencia.

Se trata de dos investigaciones desarrolladas por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud y difundidas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre.

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Uno de los estudios recoge las aportaciones de 43 jóvenes de entre 16 y 29 años a través de seis grupos de discusión y tres entrevistas individuales, y el otro combina seis grupos de discusión con adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años y cuatro entrevistas en las que participaron cinco expertas.

La fundación también ha lanzado una campaña en redes sociales compuesta por once piezas de sensibilización dirigidas a jóvenes. EFE