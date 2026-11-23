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Puertollano (Ciudad Real), 23 nov (EFE).- La selección española femenina de balonmano disputará el próximo fin de semana en Puertollano (Ciudad Real) el Torneo Internacional de España, en el que se enfrentará a Portugal, Argentina y Túnez, en la que será la última prueba de preparación para Campeonato de Europa que se disputará desde el 3 de diciembre.

El combinado nacional, que ha comenzado este lunes la concentración y ha realizado la primera sesión de preparación para este torneo, afronta la última fase de preparación del Europeo con algunas bajas, ha comentado el seleccionador nacional, Joaquín Rocamora, lo que lo obligará a reorganizar el trabajo y a evaluar a las jugadoras disponibles antes de configurar la convocatoria definitiva.

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Sus pretensiones "son salir de aquí siendo mejores", ha señalado el técnico, quien ha destacado que el principal objetivo será mejorar el rendimiento colectivo y evitar nuevas lesiones antes de la competición continental.

Por su parte, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha destacado que la ciudad se convertirá entre el viernes y el domingo en un referente del balonmano internacional y ha animado a los aficionados a llenar las gradas para apoyar a las Guerreras antes de su participación en el Europeo que se jugará entre el 3 y el 20 de diciembre en Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Turquía. EFE

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