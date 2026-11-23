11/11/2026 Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), en colaboración con colectivos sociales como el Sindicato de Inquilinas, para reivindicar salarios y vivienda dignos frente al encarecimiento del coste de la vida. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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La preocupación por la vivienda marca nuevo récord en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre, que se hizo coincidiendo con el inicio de la campaña electoral para los comicios del 29N, un estudio en el que también se refleja un incremento de la inquietud generada por la situación económica y por la calidad del empleo, también en máximos.

En concreto, la dificultad para tener una casa repite como primer problema de España con un 59,5%, pulverizando el 55,7% del mes anterior, en un sondeo cuyo trabajo de campo coincidió con la huelga general y las manifestaciones masivas del pasado 11 de noviembre exigiendo medidas para solucionar esta problema y también unos sueldos dignos.

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Como segunda preocupación figuran los problemas económicos, que se anotan un 24,7%, su porcentaje más alto desde abril, y como, tercera inquietud nacional, la calidad del empleo, con un 23,9%, otro máximo en la serie histórica.

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