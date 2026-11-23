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Redacción Deportes, 23 nov (EFE).- El tenista colombiano Daniel Salazar fue suspendido durante 18 meses por haber cometido "irregularidades relacionadas con el amaño de partidos y apuestas en el tenis", según anunció la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA) este lunes en un comunicado.

El jugador de 25 años, quien alcanzó su mejor clasificación individual con el puesto 648 del 'ranking' este mes de noviembre, infringió las normas anticorrupción del tenis y admitió haber hecho 138 apuestas en partidos entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021.

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Además, los hechos relativos al amaño de partidos ocurrieron en un partido de dobles disputado en un torneo del World Tennis Tour en 2024, en los que, tal y como explicó la ITIA, Salazar "perdió deliberadamente un juego con su servicio para facilitar apuestas, además de no informar sobre un intento de soborno o propuesta corrupta".

La sanción, que ya entró en vigor el pasado 11 de noviembre, consiste en un año y seis meses, por lo que se prolongará hasta el 10 de mayo de 2028.

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Además, el colombiado ha sido multado con "10.000 dólares, de los cuales 3000 dólares han quedado en suspenso".

Por otro lado, también se anunció que el tenista Mark Vervoort fue suspendido provisionalmente por "no colaborar con una investigación de la ITIA sobre posibles actos de corrupción, lo que incluyó su negativa a permitir la inspección de su teléfono móvil".

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Además, la tenista argentina Valentina Rossi, de 20 años, también ha sido suspendida provisionalmente tras dar un supuesto positivo por dopaje en una muestra tomada en el evento del World Tennis Tour en Luján (Argentina) el 1 de septiembre de 2026, que contenía "metabolitos de estanozolol".

"El estanozolol es un agente anabólico incluido en la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) y está prohibido en todo momento bajo el Programa Antidopaje del Tenis", reza el comunicado.

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Mientras Salazar, Vervoort y Ross estén bajo una suspensión, según detalla la ITIA, tienen prohibido participar en "cualquier evento organizado o sancionado por World Tennis, la WTA, la ATP, los torneos de Grand Slam o cualquier asociación nacional". EFE