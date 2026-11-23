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San Fernando (Cádiz), 23 nov (EFE).- El buque escuela Juan Sebastián Elcano ha abandonado el dique seco de La Carraca, en San Fernando (Cádiz), tras más de dos meses de obras de mantenimiento y mejora para su puesta a punto para su centenario y su próximo crucero de instrucción, que comenzará el 10 de enero e incluirá una vuelta al mundo.

Según ha informado la Armada en una nota, estas actuaciones se enmarcan en el Período de Inmovilización Programado (PIP) del barco, con el que culmina un plan de obras singulares iniciado hace seis años para optimizar sus capacidades operativas ante un año especialmente exigente y especial.

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Durante la varada, se ha restaurado uno de los componentes originales del barco, la mecha del timón, un eje de seis metros de altura que conserva desde su construcción, mediante la técnica novedosa del metal 'cladding', aplicada por una empresa local para rellenar y rectificar las zonas desgastadas por el roce.

"Es la mecha que lleva el buque desde su origen y existe un alto interés por mantener los elementos originales de Elcano", ha destacado el jefe de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, el capitán de navío Juan Ignacio Alonso Núñez.

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Los trabajos también han permitido adaptar la línea de ejes para facilitar la futura instalación de una planta de propulsión eléctrica con generadores en sustitución del motor principal, un proyecto actualmente en fase de estudio cuyo horizonte de ejecución se estima en unos tres años.

De forma paralela, se ha puesto a punto la planta de tratamiento de residuos, se ha remodelado la zona de habitabilidad de suboficiales (cámara y ranchería) y se han reorganizado los espacios de proa para mejorar talleres, pañoles, peluquería, carpintería y ranchería.

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Hasta mediados de diciembre continuarán las tareas pendientes de habitabilidad y las intervenciones en el motor principal y los tres auxiliares, antes de las pruebas de mar ese mismo mes.

El Juan Sebastián de Elcano se trasladará a Cádiz el 7 de enero para zarpar tres días después en su XCIX Crucero de Instrucción, entre cuyos hitos figura una escala en El Callao (Perú) el 5 de marzo para conmemorar el centenario de su puesta a flote y sumarse a la Regata Velas Latinoamérica 2027, que por primera vez cruzará el Atlántico y recalará en La Coruña y Cádiz. EFE

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