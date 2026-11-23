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Barcelona, 23 nov (EFE).- El Espanyol ha expresado este lunes, a través de un comunicado, su malestar por los horarios de sus encuentros de LaLiga EA Sports, ya que "cinco de los seis últimos partidos se han programado en viernes o en lunes".

La entidad catalana ha subrayado que esta medida es perjudicial tanto para los intereses del club como los de la afición periquita, pues el calendario, según ha insistido el Espanyol, dificulta los desplazamientos y afecta directamente a la asistencia al estadio.

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El Espanyol ha destacado que los horarios de LaLiga afectan también a sus ingresos de taquilla y restauración los días de partido. "El impacto también alcanza a nuestros patrocinadores", ha remarcado la entidad catalana en su comunicado.

Desde el club, pese a mostrar su comprensión con el diseño del calendario, han reclamado un "reparto más equilibrado de las franjas horarias entre todos los clubes" con el objetivo de que ninguno "concentre de manera reiterada los días menos favorables".

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El técnico del primer equipo, Eder Sarabia, afirmó en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic, antes de este comunicado, que confiaba en que al final de temporada esta situación se equilibrara a lo largo del curso. EFE

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