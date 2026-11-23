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Madrid, 23 nov (EFE).- El Comité de Bioética de España propone incentivar a los 'influencers' y a otros creadores profesionales de contenido digital a establecer un código de conducta en el que se comprometan a respetar los derechos humanos y a promover los valores éticos en sus mensajes con gran incidencia en los menores.

Es una de las recomendaciones recogidas en el informe 'Impacto del uso excesivo de las tecnologías digitales en la salud de la infancia y la adolescencia: valoración ética 2026', elaborado junto al Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la vida de Portugal presentado este lunes en el Instituto Carlos III.

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El comité incide en que los usos excesivos, descontrolados o sin supervisión se asocian de forma consistente con problemas de salud mental (ansiedad, síntomas depresivos), problemas físicos (dolor musculoesquelético, fatiga, trastornos del sueño) y dificultades en el desarrollo cognitivo y socioemocional (como déficit de atención, problemas de lenguaje en edades tempranas).

Además, advierte de que el impacto de la tecnología digital no depende solo del tiempo de uso, sino del cómo, cuándo y con quién se usa la tecnología, ha explicado Isolina Riaño, vicepresidenta del comité.

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"La respuesta ética no pasa ni por demonizar la tecnología ni por aceptarla acríticamente: puede aportar beneficios reales (conexión, aprendizaje, creatividad, participación), pero estos dependen de condiciones adecuadas de seguridad, privacidad y diseño", ha añadido.

Para el presidente del Comité de Bioética de España, Juan Carlos Siurana, "proteger a la infancia en el entorno digital es una responsabilidad colectiva que implica al estado, las empresas, la sociedad civil, los sistemas educativos y sanitarios y finalmente a las familias y los propios jóvenes".

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Por ello, en el documento plantean medidas, necesarias y urgentes, para regular el acceso y uso de las tecnologías digitales por parte de los menores, y construir un entorno digital saludable.

Incide en que el Estado tiene el deber de crear una Ley de Salud Digital para Menores con una regulación actualizada y permanente de la industria tecnológica para limitar las características nocivas y proteger la privacidad de los menores.

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A las empresas, el comité reclama implementar mecanismos eficaces, proporcionados y auditables para la detección temprana, señalamiento y respuesta a situaciones de riesgo como contactos sospechosos, contenido violento y sexualmente explícito u otras formas de comunicación que puedan constituir acoso, abuso o ciberacoso.

A las familias recomienda establecer horarios, supervisar contenidos, promover la actividad al aire libre, que no permitan el uso de dispositivos antes de dormir y que sean padres modelos para sus hijos respecto a la utilización de las tecnologías en espacios compartidos con sus hijos.

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Respecto a los centros educativos, reclama integrar los temas de ciudadanía y seguridad digital en la educación primaria y secundaria, abordando temas como la salud sexual y el acoso, el ciberacoso, las noticias falsas y la desinformación.

Y a la sociedad civil, hace una apelación a los 'influencers' para que se sumen a la tarea de protección de los menores en el entorno digital.

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"Tenemos que poder transmitir la idea de que no es el tener más número de seguidores lo que te hace una persona de referencia, sino el contribuir a mejorar la sociedad con aquello que tú haces. Si conseguimos que la población sea capaz de percibir esto, la habremos concienciado para seguir a unas personas u otras, ha señalado Juan Carlos Siurana.

El presidente del Comité de Bioética de España ha señalado que "prácticamente el cien por cien de nuestros niños y jóvenes tienen dispositivos digitales y los están usando cada vez más": "Están casi duplicando el tiempo que pasan delante de los móviles al tiempo que están en el colegio". EFE

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