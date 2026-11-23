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Barcelona, 23 nov (EFE).- Roger L., el joven acusado de asesinar en abril de 2023 al instructor de un club de tiro de Canovelles (Barcelona) e intentarlo con otro socio, y después fugarse secuestrando sucesivamente a viajeros de tres coches hasta llegar a Murcia, ha aceptado este lunes una condena de 31 años de cárcel.

En un juicio en la Audiencia de Barcelona, que sigue pendiente únicamente de que se resuelvan la responsabilidad civil y las indemnizaciones a las víctimas, el acusado ha alcanzado un acuerdo de conformidad en el ámbito criminal con la Fiscalía, que inicialmente pedía para él 46 años y 7 meses de cárcel.

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En virtud de este acuerdo, el acusado acepta 19 años de cárcel por un delito de asesinato, 11 años y 4 meses por 5 delitos de detención ilegal, 1 por hurto y 7 meses por coacciones.

En el escrito de conformidad con la Fiscalía se apunta que, dado el contexto de los hechos, su forma de ejecución y la "personalidad y peligrosidad criminal evidenciadas" por el acusado existe un "peligro fundado de reiteración delictiva", por lo que se hace "conveniente" inscribir su identificador de ADN en las bases de datos policiales.

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Además se remarca que, a raíz de los informes psicológicos que obran en la causa, la situación del acusado, que permanece en prisión preventiva desde que fue detenido el 9 de abril de 2023, aconseja la continuidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico durante el cumplimiento de la condena.

Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2023 cuando Roger L., que entonces tenía 20 años, acudió por la tarde a las instalaciones del Club de Tiro de Precisión de Granollers, establecimiento propiedad de TDG SL, del que era socio, en el contexto de un "plan criminal" que había preparado y para el que necesitaba armas de fuego.

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Hacia las 19:25 horas, Roger L. "aprovechó un momento" en que el instructor estaba de espalda barriendo la cabina para acercarse a escasos metros de él y propinarle cinco disparos con el revólver, que le causaron la muerte pocos minutos después.

Durante su huida, Roger L. comprobó que alguien le seguía, se giró, le encañonó y disparó, aunque ya no le quedaba munición en la recámara.

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Roger L. decidió entonces huir del lugar y para ello forzó que un vehículo que circulaba por la zona se detuviera y, tras subirse al coche, le gritó al conductor: "Corra, corra, apriete. Me quieren matar".

Con este vehículo llegó hasta las inmediaciones de un túnel de lavado, donde forzó a dos mujeres que iban en otro coche a que le llevaran hasta la estación de tren de Murcia, donde pudo ser detenido a las 08:30 horas del día siguiente.

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Antes de ser detenido, Roger L. intentó sacar las armas que llevaba consigo, aunque no tuvo tiempo porque los agentes le redujeron. EFE