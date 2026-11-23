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Madrid, 23 nov (EFE).- La batalla por el tercer diputado se ha recrudecido tanto en Segovia como en Palencia, provincias que reparten tres escaños cada una y donde Vox ha intensificado su ofensiva en los últimos días con una presencia constante de sus dirigentes.

Tras reforzar su protagonismo con actos encabezados por sus candidatos y distintos miembros la dirección nacional, este lunes se ha desplazado hasta allí su líder y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, cuando apenas faltan ya seis días para las elecciones del 29N.

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Vox busca una movilización "gigantesca", también en estas circunscripciones, ha reclamado su líder.

Las encuestas sitúan a su formación en una pugna directa con el PP por el último diputado en ambas circunscripciones, lo que no deja de ser una paradoja: posibles socios en Moncloa, pero rivales directos en lo que resta hasta el domingo en muchas de las provincias donde la distribución de escaños es pequeña.

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Los sondeos siguen poniendo de manifiesto que solo un pacto entre estos dos partidos desalojará al socialista Pedro Sánchez del Gobierno.

En los comicios de hace tres años, Vox obtuvo un único escaño en toda Castilla y León, por Valladolid, cinco menos que los que logró en noviembre de 2019.

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Un buen resultado en Segovia y Palencia le permitiría ahora recuperar parte de la representación parlamentaria perdida.

Parece estar más cerca de conseguirlo en Segovia, la única provincia en la que Abascal ha repetido visita desde la convocatoria de los comicios. La primera vez fue el pasado 22 de octubre cuando participó en un mitin de precampaña.

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La candidatura en esta circunscripción la encabeza Gonzalo Babé, que fue diputado del partido en la Asamblea de Madrid y que llegó a formar parte del Gobierno del PP liderado por José María Aznar como director del gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En Palencia, Vox, con su presidente provincial, Matías Recio, a la cabeza, tiene el reto de romper el reparto tradicional de los tres escaños en liza entre el PP y el PSOE, una hegemonía que solo consiguió vencer Ciudadanos en abril de 2019.

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En la capital palentina Abascal celebra esta noche su penúltimo mitin de la campaña, han confirmado fuentes del partido, que han apuntado que dedicará el martes, miércoles y jueves a reuniones, entrevistas y la preparación de debate a cuatro del día 26 para cerrar al día siguiente la campaña con un gran acto público en la plaza de toros de Valencia. EFE