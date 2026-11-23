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Madrid, 23 nov (EFE).- El PSOE ha virado su mensaje hacia la izquierda con una nueva promesa electoral de crear un impuesto a los ultrarricos en una jornada marcada por la publicación del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) antes del 29N que da la victoria a los socialistas.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de anunciar una nueva promesa que no estaba en el programa electoral: un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros, con el se podrían recaudar unos 2.000 millones anuales y cuya recaudación se destinará a medidas como prestaciones por crianza, inversión en vivienda y mejores servicios públicos.

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Los socialistas arrancan así la última semana de la campaña con propuestas para atraer a su electorado y al que está su izquierda después de que los últimos días optaran por dirigirse a la ciudadanía más moderada y especialmente a los votantes indecisos.

El PSOE también se ha dirigido este lunes a las mujeres, factor clave para seguir gobernando, según reconocen en el partido.

La ministra de Defensa y número dos del PSOE por Madrid, Margarita Robles, ha tenido una aparición inesperada en las redes del partido, con un vídeo en el que se la ve leyendo la entrevista de Sánchez en Lecturas y donde explica que con ella el socialista no "conquista" a las mujeres, sino que les da derechos.

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Robles alerta de que España se juega "los derechos de las mujeres" el 29N y ha advertido de que "lo que viene" y se ve "en algunos países asusta".

Todo ello en un día marcado por la publicación de varias encuestas -en la última jornada permitida para ello-, entre ellas la del CIS que otorga una victoria al PSOE con casi diez puntos más que el PP y augura que el partido de Alberto Núñez Feijóo no podrá sumar una mayoría absoluta con Vox.

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Unas cifras que coinciden con los datos que maneja el PSOE, según ha confirmado una fuente del equipo de campaña, y que continúa las tendencias analizadas por los socialistas.

Los socialistas afrontan animados la última semana de campaña -que arrancan con el apoyo de una gran parte del núcleo duro del primer Gobierno de Felipe González- y seguirán llamando a la movilización con la cifra del 75 por ciento de participación como gran objetivo para lograr reeditar el Gobierno progresista. EFE

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