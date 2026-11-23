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Madrid, 23 nov (EFE).- La Fiscalía ha ratificado este lunes su petición de nueve años de prisión para Ana María Vicente Osset, conocida como 'Anita la fantástica', al considerar acreditado un "engaño masivo" en la venta ficticia de viajes de MotoGP.

Por su parte, la acusada ha negado la estafa y ha sostenido que los querellantes compraron los paquetes con el objetivo económico de hacer negocio dado que "ellos vieron la oportunidad de comprar estas entradas para obtener un beneficio económico" con las posibles indemnizaciones por cancelación.

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A diferencia del pasado lunes, cuando Vicente Osett logró suspender de forma provisional un juicio por una causa similar, este lunes la Audiencia Provincial sí ha celebrado la vista, aunque la defensa de la acusada ha tratado nuevamente de aplazarla.

En esta ocasión, está acusada de una estafa de más de 730.000 euros. Ella junto a su expareja Eduardo G.U. -condenado a seis años y medio de prisión por este mismo motivo- habrían vendido paquetes VIP de MotoGP con cobertura ante cancelaciones, solicitándoles tras la suspensión de las carreras nuevos ingresos en concepto de trámites con la aseguradora e IRPF que nunca fueron reintegrados.

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Durante el interrogatorio, Vicente Osset ha admitido que tenía "poderes económicos con acceso a las cuentas para pagar a proveedores" a pesar de negarlo al comenzar la declaración al argumentar en un principio que su puesto era exclusivamente comercial y que quien llevaba las cuentas era Eduardo G.U.

Frente a la versión marcada por la defensa de 'Anita la fantástica', el Ministerio Público ha acusado a la procesada de "estafadora profesional" con condenas previas, tras recordar que en las cuentas de Aupa Travel se ingresaron cientos de miles de euros sin que conste gestión real alguna de viajes, vuelos, hoteles ni reembolsos, y sin que la empresa tuviera actividad declarada ni acuerdos con Dorna o el grupo Globalia.

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Durante la vista también han testificado varios afectados, quienes han detallado que Osset se acercó a la familia con la intención de construir "una amistad" y ganarse su confianza para venderles estos paquetes "a buen precio" que contaban con un reembolso en caso de cancelación.

Una devolución que desde la acusación se ha remarcado que no existe después de que la propia compañía aseguradora indicase que no constaba la contratación de este tipo de póliza más allá de la de responsabilidad civil.

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Asimismo, ha declarado por videoconferencia un representante de Dorna, empresa organizadora del Mundial de motociclismo, quien ha negado cualquier relación comercial o convenio con Aupa Travel o con la acusada y ha aclarado que la compañía no se dedica a la venta directa de entradas al público.

Por su parte, la acusación particular -que solicita ocho años de prisión e inhabilitación profesional- se ha adherido al relato del fiscal, ha señalado el "carácter ficticio" del sistema de cobros y supuestos reembolsos y ha definido a 'Anita la fantástica' como una "maestra en el arte del engaño" que operó de forma piramidal captando a nuevos clientes para sufragar deudas con otros más antiguos.

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Por el contrario, la defensa ha solicitado la libre absolución de su clienta al sostener que no existió engaño ni error. EFE