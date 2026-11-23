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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado el "apartheid de género" que están cometiendo los talibán en Afganistán, advirtiéndoles de que tendrán que rendir cuentas por ello y de que no serán reconocidos como gobernantes legítimos del país mientras sigan pisoteando como hasta ahora los derechos de las mujeres.

Albares ha inaugurado por cuarto año consecutivo en la sede del Ministerio la Cumbre HearUs que organiza Exteriores junto con la organización Women for Afghanistan y que en esta ocasión tiene como lema "El liderazgo de las mujeres afganas para alcanzar la justicia la paz mediante la rendición de cuentas".

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Afganistán, ha dicho el ministro, "se ha convertido en el lugar más evidente del quebrantamiento de los derechos de las mujeres" después de la llegada al poder de los talibán hace cinco años, quienes han impuesto "un sistema de discriminación, de segregación, de violencia constante contra las mujeres y las niñas" a quienes se ha intentado hacer "invisibles" dejándolas fuera de la educación, del empleo y privándolas de su libertad de movimientos y expresión.

En definitiva, se trata de "un apartheid de género, un crimen que tendremos que nombrar correctamente porque va más allá de la mera segregación", ha esgrimido Albares. "España apoya el reconocimiento y la tipificación de lo que llamamos, por darle una aproximación, apartheid de género en el Derecho Internacional", ha precisado.

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Por ello, ha añadido, "en las próximas negociaciones de la Convención sobre los Crímenes contra la Humanidad España va a defender la incorporación de este apartheid de género a esa futura convención y promoveremos una respuesta jurídica más sólida al matrimonio forzoso, a la violencia sexual y reproductiva y a la persecución por motivos de género".

"Sus actos no los vamos a olvidar y no vamos a tolerar que queden impunes", ha recalcado, defendiendo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de "investigar estos crímenes, de identificar a sus responsables y de poner en marcha los mecanismos necesarios para que rindan cuentas aquellos que los están cometiendo".

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Por eso, ha añadido, España respalda las iniciativas internacionales dirigidas a investigar y documentar las violaciones de los Derechos Humanos en Afganistán y ha aportado una "contribución financiera a la puesta en marcha del nuevo mecanismo independiente de investigación para que pueda iniciar sus trabajos y contribuir de manera eficaz a la rendición de cuentas" en este país.

NO HABRÁ LEGITIMIDAD PARA LOS TALIBÁN

Asimismo, ha querido dejar claro a los talibán que España no va a "aceptar nunca estas violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos contra las mujeres y las niñas". "Ningún poder puede aspirar a ser legítimo mientras niega de manera sistemática la mera dignidad de las mujeres", ha recalcado.

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En este sentido, ha prometido a las mujeres afganas que no permitirá que su "tragedia desaparezca de la agenda internacional", insistiendo en que el régimen talibán no será "reconocido mientras se sigan pisoteando los derechos de las mujeres".

A las mujeres afganas, de las que ha elogiado su valentía, les ha asegurado que el Gobierno español estará a su lado y apoyará su lucha para recuperar el futuro de Afganistán. "Porque sí, el futuro de Afganistán es vuestro. Y sin vosotras, no hay futuro para Afganistán", ha rematado.

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Por su parte, la representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, ha denunciado que "ningún otro país ha impuesto unas restricciones tan exhaustivas y sistemáticas sobre la mitad de la población, basándose únicamente en el género" como Afganistán.

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD PARA PATTEN

Para Patten, "es fundamental que la comunidad internacional reconozca la gravedad de estos crímenes, crímenes que se pueden considerar crímenes de lesa humanidad" y por eso ha defendido la necesidad de la rendición de cuentas y la importancia del mecanismo ya existente en relación con el país asiático.

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"Estas violaciones son violaciones que tenemos que confrontar, tenemos que contar con los datos, con las pruebas de lo que está sucediendo y buscar rendición de cuentas", ha sostenido, puntualizando que "la rendición de cuentas no es venganza" sino "negarse a aceptar que hay personas que están por encima de la ley".

"Tenemos que decir a los supervivientes que lo que les ha pasado importa. Tenemos que evitar crímenes futuros. Y todo ello lo hacemos con la rendición de cuentas", ha insistido, reconociendo que el desafío es garantizar que el citado mecanismo "puede llegar a buen puerto".

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Según Patten, para ello hace falta "voluntad política, un apoyo sostenido y los recursos necesarios". "No podemos alabar el valor de estas mujeres y dejarlas sin protección, dejarlas sin recursos", ha conminado, llamando a evitar que las pruebas y las redes de apoyo a las mujeres afganas desaparezcan.

Por su parte, la presidenta de Women for Afghanistan, Fawzia Koofi, ha agradecido el apoyo de España a las mujeres afganas y ha denunciado la persecución y la discriminación de la que son objeto en su país supuestamente "en nombre del Islam" cuando en realidad este promulga lo contrario.

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La situación en Afganistán no es sólo una crisis de derechos humanos ni una crisis humanitaria, ha defendido Koofi, sino que también es una crisis política en la que hay "una minoría", los talibán, que tiene el poder y "el resto de la población, unos 43 millones de personas, están completamente excluidas, no pueden decir ni una sola palabra sobre el futuro de su país".

En su opinión, España, como país que experimentó hace 50 años lo que era una dictadura, "comprende nuestro dolor y entiende qué significa no poder decir nada sobre el futuro de tu país, lo que significa estar excluido de ese futuro".

Así las cosas, y en línea con el resto, ha insistido en la necesidad de que los talibán rindan cuentas y ha explicado que por ello las mujeres afganas fuera del país están llamando a "todas las puertas" que pueden para reclamar justicia.

"Hay quienes nos han escuchado y hay otros que creen que Afganistán se merecía esta situación porque lleva toda la vida metida en un conflicto, pero eso no es cierto", ha sostenido, advirtiendo de que "si no hacemos nada, dentro de cinco años esta situación saldrá de nuestras fronteras" y si no se actúa "va a llegar a Europa".