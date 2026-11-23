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Madrid, 23 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que ha declarado como testigo en la causa que investiga la ayuda pública de 475 millones de euros que recibió Air Europa, ha asegurado no recordar detalles de la operación, en la que ha descartado cualquier irregularidad.

Aagesen ha declarado este lunes por videoconferencia en el juzgado de instrucción nº 49 de Madrid, al igual que la que fuera subsecretaria de Estado de Hacienda en el momento en el que se aprobó la ayuda, en 2020, Pilar Paneque Sosa, en el marco de una querella de PP y Vox por presunta prevaricación en dicha operación.

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El contenido de la querella se basa "en el otorgamiento de préstamos y entregas dinerarias, con denominación de rescate" a esas empresas y pide que se atribuyan a los denunciados los delitos de "organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos".

El escrito se dirige también contra el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y menciona la ayuda recibida por Plus Ultra, si bien el juzgado nº 49 ha optado por ahora por limitarse a abrir diligencias por el préstamo recibido por Air Europa.

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En la causa de Air Europa, el único que figura como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa es el vicepresidente de la SEPI y presidente en funciones de esta entidad cuando se aprobó el rescate, Bartolomé Lora.

Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, la ministra ha reiterado lo que ya expuso en la comisión del Senado que investiga la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde rechazó haber recibido instrucciones, indicaciones o presiones políticas sobre la concesión de las ayudas.

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Tras Aagesen y Paneque han comparecido ante el juez José María Escribano, también como testigos, la que fuera secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, el exsecretario de Industria Raúl Blanco Díaz, y el antiguo responsable jurídico de la SEPI Francisco Javier Loriente Sainz.

Mañana martes están citados el exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura; el que fuera director de Asuntos Económicos de Moncloa Manuel de la Rocha y el exdirector de Participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo, que el pasado viernes declaró en la Audiencia Nacional en relación con la ayuda a Plus Ultra.

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Asimismo, están citados, todos como testigos, el exdiputado de Más País Íñigo Errejón, el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, -que en aquel momento era secretario general del Tesoro- y el que fuera subsecretario para la Transición Ecológica Miguel Ángel González Suela. EFE