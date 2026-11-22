Madrid, 22 nov (EFE).- Un joven de 18 años ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas de carácter leve en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este domingo en la carretera N-523, entre los puntos kilométricos 84 y 85, en Badajoz, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.
Tras recibirse el aviso del siniestro, hasta el lugar de los hechos se desplazaron sanitarios de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 1-1) y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB 1-2) para atender a los afectados.
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En el dispositivo de emergencia también intervinieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Badajoz. EFE
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