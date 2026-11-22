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Madrid, 21 nov (EFE).- Los candidatos afrontan el décimo día de campaña y último domingo antes del 29N con Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) en Murcia, Santiago Abascal (Vox) en Zaragoza, Ada Colau (Frente Amplio) en Las Palmas de Gran Canaria y el tándem Irene Montero (Podemos)-Gabriel Rufián (ERC) en Barcelona.

El PP y el PSOE han elegido para cerrar la semana la ciudad de Murcia donde, con media hora de diferencia, celebrarán sendos mítines con sus cabezas de cartel para el 29N, mientras que los líderes de Junts, PNV y Bildu arroparán a sus candidatos con respectivos actos en Castelldefels (Barcelona), Sukarrieta (Vizcaya) y San Sebastián.

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- PSOE: Sánchez participa en un acto electoral en Murcia (11.30), acompañado de los cabezas de lista al Congreso y al Senado María González Veracruz e Irene Jórdar, y estará en una entrevista en el programa de la Sexta Salvados a las 21.30 horas.

- PP: Feijóo interviene en un mitin, también en Murcia (12.00) junto al presidente del partido en la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la alcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez.

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- Vox: Abascal esta en Zaragoza, donde ofrecerá un mitin a las 13 horas.

- Frente Amplio: La candidata de Frente Amplio Ada Colau, acompañada de Tesh Sidi, acompañan en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria a los cabezas de lista al Congreso de Unidad del Pueblo Canario, Luis Campos y Marisol Collado.

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- Podemos y ERC: Acto central de campaña (12:00h) de ERC y Podemos en Barcelona, con las intervenciones de su cabeza de lista al Congreso, Gabriel Rufián, el presidente del partido, Oriol Junqueras, la secretaria general, Elisenda Alamany, y la número uno de Podemos al Congreso, Irene Montero.

- Junts: Acto central de campaña (11:30h) de Junts per Catalunya en Castelldefels (Barcelona), con su cabeza de lista al Congreso, Miriam Nogueras, el secretario general del partido, Jordi Turull, los expresidentes Artur Mas y Jordi Pujol y, por videoconferencia, Carles Puigdemont.

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- PNV: El PNV celebra en Sukarrieta (Vizcaya) el 123 aniversario de la muerte de su fundador, Sabino Arana, con una misa, ofrenda floral en su tumba y un acto político en el que intervendrán el presidente del partido, Aitor Esteban, y la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero. (mitin a las 11:45h).

-Bildu: Acto electoral (12:00h) de EH Bildu en San Sebastián con la intervención de su secretario general, Arnaldo Otegi, y la cabeza de lista por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta. EFE

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