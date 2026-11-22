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México, 21 nov (EFE).- Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings arribaron este sábado a la Ciudad de México para el enfrentamiento que sostendrán el domingo en el Estadio Azteca en la semana 11 de la temporada de la NFL.

El duelo entre 49ers y Vikings en México será el último de la serie de partidos internacionales que en esta temporada incluyó nueve juegos fuera de Estados Unidos.

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Los gambusinos, liderados por Brock Purdy, Christian McCaffrey y compañía jugarán por tercera vez en la historia en el Estadio Azteca, antes lo hicieron en 2005 y 2022.

San Francisco, que dirige el entrenador Kyle Shanahan, dejó la terminal aérea a bordo varios autobuses que llevaron a los jugadores a su hotel ubicado en la zona de Polanco, una de las zonas más exclusivas al poniente de la capital.

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Para los Vikings, del coach Kevin O'Connell, que tendrán en los controles a Kirk Cousins, ésta será la primera vez que jueguen en la capital mexicana un partido de temporada regular.

Más temprano, aficionados de ambos equipos tuvieron varias actividades de convivencia en distintos puntos de la ciudad.

Los seguidores de los 49ers, que se espera sean mayoría en las tribunas del estadio Azteca se reunieron en un restaurante al poniente de la ciudad, donde convivieron con leyendas de los gambusinos como Ian Williams, quien jugó entre 2011 y 2016 en San Francisco.

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En este evento también estuvo Stephanie Rogers, directora de marketing de los 49ers, quien destacó la pasión de la afición de este país.

"En realidad sentimos que México es como nuestra segunda casa, tenemos miles de seguidores aquí, es una de las bases de aficionados más numerosa, lo vemos a través de la interacción que tienen a través de nuestras redes sociales, son varias generaciones. Es un hogar lejos del hogar", afirmó Rogers.

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Algunos de los seguidores del equipo acudieron a esta actividad disfrazados de mariachis, personajes de lucha libre y calaveras con trajes de colores rojo y oro.

En otro punto, Terrell Owens, miembro del Salón de la Fama, y Marquise Goodwin, dos exestelares de los 49ers también convivieron con aficionados.

Otro grupo de seguidores de San Francisco se reunió en el monumento al Angel de la Independencia, situado sobre Paseo de la Reforma, la principal avenida de la capital, para tomarse una fotografía previo al juego.

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En menor cantidad, pero no menos entusiastas, los aficionados de los Minnesota Vikings tuvieron un evento en el que compartieron con el cuatro veces Pro Bowl Anthony Barr y con Andrew Sendejo, dos ex elementos de la franquicia con la que se unieron al grito de 'skol'. EFE